Slušaj vest

Na IBA Sport + Biznis Forumu u Istanbulu, predsednik IBA Umar Kremljev je pozdravio Donalda Trampa mlađeg, izvršnog potpredsednika Tramp organizacije, na bini na kojoj su se nalazile i legende sporta Mani Pakijao i Rašeda Ali Volš, ćerka najvećeg boksera svih vremena Muhameda Alija. Ispostavilo se da je to bila artikulacija zajedničke vizije da sport mora ostati iznad politike, ukorenjen u pravednosti i osnažen biznisom.

Kremljev, čije je vođstvo usmerilo IBA u novu fazu globalne ekspanzije, zadao je ton porukom koja je duboko odjeknula u sali:

"Sport je oduvek bio čuvar mira i tako treba da ostane. Cilj boksa je da pruži priliku sportistima svuda da obezbede svoju budućnost, slobodnu od politike i punu novih šansi. Naš zadatak nije samo da organizujemo najnaprednije događaje, već da osiguramo da svaki mladi sportista ima put. Zato sam ponosan što stojim ovde sa svojim prijateljem Donaldom Trampom Mlađim, koji deli ovo uverenje da su pravednost, poštovanje i integritet temelji sporta. Zajedno ćemo zaštititi transparentnost boksa i otvoriti vrata za sledeću generaciju".

Tramp mlađi je ponovio poruku predsednika IBA:

"Verovatno ne pripadam ovoj neverovatnoj porodici šampiona i legendi, ali moja porodica se bavi boksom već mnogo godina. Odrastao sam gledajući te velike borbe subotnjim večerima, učeći iz prvog reda o radnoj etici, disciplini i jedinstvu. Sećam se da sam sedeo pored Lenoksa Luisa, gledajući i učeći ne samo o sportu već i o životu. Čak i posle najbrutalnije borbe, dva protivnika se sretnu sa dubokim poštovanjem – to je najbolje od ljudi. Ono što sam video na poslednjim Olimpijskim igrama bilo je zaista tužno, posebno kao otac mlade sportistkinje. Pravednost sporta je važna. Moja ćerka je posvetila svoj život izvrsnosti i neprihvatljivo je videti kako se te vrednosti potkopavaju. Ono što Umar radi – vraća stvarnu pravednost, vraća čistotu boksa i daje današnjoj omladini šansu da se odmakne od računara i uđe u ring – je izvanredno. Ovo nije samo o boksu; radi se o životnim lekcijama, disciplini, integritetu i prilikama. To je nasleđe koje nam je potrebno, i ponosan sam što Umara nazivam ne samo vođom već i prijateljem".

Erik Tramp i Nenad Borovčanin Foto: BSS

Za Rašedu Ali Volš, simbolika je bila duboko lična.

"Moj otac, Muhamed Ali, koristio je boks kao platformu za mir, pravdu i ljudsko dostojanstvo. Vidim isti taj duh živ u IBA pod Umarovim vođstvom. Sport nije samo posao; on ostaje pun vrednosti, poverenja i ugleda. To je ono što zaista oblikuje budućnost. Nasleđe koje je moj otac ostavio podseća nas da se veličina ne meri samo titulama, već uticajem koji ostavljamo na čovečanstvo, i taj divan duh vidim ovde danas".

Mani Pakijao, čiji je uspon od odbijanja na amaterskom nivou do svetskog šampiona u osam kategorija, podsetio je publiku da je podrška lokalnog boksa pravo srce ovog sporta.

"Dve godine sam se prijavljivao da budem deo filipinskog olimpijskog tima, ali me je politika zaustavila. Postao sam profesionalac sa 16 godina, čak sam lagao o svojim godinama jer je to bila moja jedina šansa. Dve godine kasnije postao sam svetski šampion. Zato toliko čvrsto verujem da je podržavanje lokalnog boksa neophodno. IBA to radi i zahvaljujem predsedniku Kremljevu na tome. Moj novi projekat, Liga sudbine, okupiće borce iz svih naroda i stvoriti nasleđe za sledeće generacije. Ponosan sam što sarađujem sa IBA i sa Umarom kako bismo ovaj san ostvarili".

Na vrhuncu ceremonije, predsednik Kremljev je odao počast gospodinu Kanu Karakaji titulom zvaničnog predstavnika IBA u Republici Turskoj, učvršćujući veze sa strateški vitalnim regionom.

"Kan je bio most između svetova, prijatelj koji spaja ljude i neko ko istinski veruje u misiju boksa kao sredstva za mir i razvoj poslovanja. Njegova posvećenost je neprocenjiva", tvrdio je predsednik Kremljov.

Kan Karakaja je odgovorio sa zahvalnošću i odlučnošću:

"Čast mi je da prihvatim ovu odgovornost za Tursku. Pod vođstvom predsednika Kremljova, IBA je postala više od međunarodne federacije – postala je globalni dom boksa. Neumorno ću raditi kako bih se pobrinuo da se ova vizija ostvari u našoj zemlji i da turski boks nastavi da se razvija kao deo ovog velikog pokreta".

Istanbulski forum je iznedrio stvaranje saveza između donosilaca odluka, kulturnih ikona i vizionara odlučnih da redefinišu ulogu sporta u društvu. Usklađivanjem poslovanja sa vrednostima, boksa sa pravednošću i nasleđa sa inovacijama, poslali su jasnu poruku: budućnost sporta pripada onima koji se ujedinjuju, a ne dele.

Predstojeće Svetsko prvenstvo u boksu za muškarce IBA u Dubaiju biće sledeća prekretnica na ovom putovanju. Predsednik Kremljov je pozvao Donalda Trampa Mlađeg da ovaj događaj organizuje zajedno kako bi dočekao celu međunarodnu boksersku porodicu i svedočio najboljem prikazu boksa.

Istanbulski forum je obeležio trenutak kada su se lideri iz sporta, biznisa i porodica nasleđa boksa ujedinili. Predsednik Kremljev i Donald Tramp Mlađi su jasno stavili do znanja – ovaj savez neće ostati simboličan. Uslediće još zajedničkih inicijativa, ujedinjujući kontinente, generacije i industrije pod jednom smelom vizijom. Svet sporta je bio svedok rađanja partnerstva dovoljno moćnog da promeni globalni sportski pejzaž.

Bonus video: