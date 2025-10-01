Slušaj vest

Bivši kapiten MMA reprezentacije Srbije, Ognjen Mićović, nagrađen je prestižnim priznanjem za Performans godine koje dodeljuje Međunarodna MMA Federacija (IMMAF). Njegov spektakularni „question mark kick“ nokaut na Evropskom prvenstvu ostavio je snažan pečat na svetskoj sceni i obezbedio mu ovo veliko priznanje.

Nakon bogate amaterske karijere, pod okriljem MMA Saveza Srbije, Mićović je zakoračio u profesionalne vode debitovanjem u domaćoj organizaciji ARMMADA, gde je već pokazao da poseduje kvalitet za najveće domete. Sada ga očekuje novi profesionalni meč, u jednoj od najbrže rastućih svetskih MMA promocija, BRAVE Combat Federation u Ljubljani 23. novembra.

IMG_3347.jpeg
Foto: MMA SAVEZ SRBIJE

Ovim putem Mićović potvrđuje da ne staje samo na istorijskom uspehu u amaterskom MMA, već da gradi i ozbiljnu profesionalnu karijeru. Njegov prelazak u BRAVE stavlja ga rame uz rame sa borcima iz celog sveta i otvara vrata da postane jedno od najprepoznatljivijih imena koje je Srbija dala globalnoj MMA sceni.

Pored njega, među nominovanim u kategoriji “Sportista godine”, našao se i Dževad Baltić, reprezentativac Srbije koji je osvajanjem bronze na Svetskom prvenstvu 2025. postao najtrofejniji srpski i regionalni borac u istoriji amaterskog MMA. Njegovi rezultati dodatno potvrđuju da Srbija danas ima generaciju boraca koja ravnopravno stoji na svetskoj sceni.

