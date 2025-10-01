Slušaj vest

Naša najbolja MMA promocija je održala drugi po redu u Boru, a ukupno petnaesti turnir koji će ostati zapamćen kao najbolji do sada. U prepunoj velikoj hali sportskog centra Bor održana je ARMMADA 15 na kojoj su učešće uzeli borci iz Srbije i inostranstva. Veliki broj ljudi je ponovo ostao bez mesta u hali, a procene su da je i ovaj put bilo preko 3700 ljudi.

Posmatrali smo sedam borbi, od kojih je pet bilo u profesionalnoj MMA konkurenciji, jednu borbu golim šakama (bareknuckle) i jednu K1 sa MMA rukavicama. Svi borci su pokazali ono publika voli da vidi u borilačkim sportovima: izvanredne razmene, preokrete, snagu, srčanost. U direktnom TV prenosu na Arena Fight TV kanalu, gledaoci ostali uskraćeni za scene koje su se mogle videti nakon turnira ispred hale, a to su stotine mališana koji su strpljivo čekali borce da se slikaju sa njima, dobiju autogram, a neki borci su deci dali čak i poklone.

Foto: Privatna Arhiva

Glavna borba večeri je kvalitetom pokazala da ARMMADA ima šta da ponudi u klasi najjačih evropskih promocija. Aleksandar Stojičić i Nemanja Todorović su odmerili snage u jednoj izuzetnoj borbi u kojoj smo videli sve: od fantastičnih razmena u stand-up, do snažnog, kako mentalnog, tako i fizičkog nadmudrivanja boraca u parteru. Stojičić se nakon velike pauze i impresivnog profesionalnog skora (11-1) vratio u kavez Armade i odradio svoju poslednju profesionalnu borbu. Pobedu je sudijskom odlukom odneo Nemanja Todorović, borac iz Novog Sada, koji je ovom pobedom postao glavni pretendent na šampionski pojas ARMMADA promocije u lakoj kategoriji.

Co-main event je halu doveo do usijanja. Borba koju smo imali prilike da posmatramo je donela okršaj Aleksandra Novakovića i Zorana Bubala. Ova borba je bila K1 sa MMA rukavicama, a tu smo videli izuzetno raznovrsne ručne i nožne udarce oba borca. Pobednik je bio Bubalo, tehničkim nokautom u drugoj rundi.

Foto: Privatna arhiva

ARMMADA je tako u samo 15 dana dva puta zadala domaći zadatak mnogim većim promocijama kako se organizuje borilački događaj na najvišem mogućem nivou. Interesovanje publike je uvek prisutno, ne samo u regionu, nego i šire, a organizatori su pokazali da im nema ravnog u ovom poslu, pa sa nestrpljenjem očekujemo da vidimo šta će pripremiti za naredne turnire. Jedno je sigurno – ARMMADA 16 nešto što ne sme da se propusti. Pratite aktivnosti ARMMADA promocije na zvaničnom sajtu, Fejsbuk stranici i Instagram nalogu.

Armmada 15 – Rezultati

1-Milan Kadlec je pobedio Rastka Matkovića tehničkimnokautom u trećoj rundi. // R3 (1:19)

2-Vukašin Purić je pobedio Nikolu Maksimovića podeljenomsudijskom odlukom. // R5 (2:00)

3-Olivier Ross je pobedio Filipa Vujića tehničkim nokautom u prvoj rundi. // R1 (2:04)

4-Miša Nenković je pobedio Dušana Zeljka tehničkim nokautomu prvoj rundi. // R1 (1:27)

5-Nikola Todorović je pobedio Joseph-a Hapgood-a tehničkimnokautom u prvoj rundi // R1 (0:25)

6-Zoran Bubalo je pobedio Aleksandra Novakovića tehničkimnokautom u drugoj rundi // R2 (1:01)

7-Nemanja Todorović je pobedio Aleksandra Stojičićapodeljenom sudijskom odlukom // R3 (5:00)