TAKO TO RADI NOVOPAZARAC! Srbija dobila prvog takmičara koji je završio surovu Ultra Viking trku!
Muzafer Čepeljac, vlasnik BBK Warrior Gym-a, uspešno je završio prestižnu OCR trku Ultra Viking u Amsterdamu.
Reč je o trci dugačkoj 60 kilometara sa čak 150 prepreka, koju s pravom smatraju jednom od najtežih na svetu.
Čepeljac je postao prvi takmičar iz Srbije koji je nastupio na Ultra Vikingu i trku završio u vremenu od 9 sati i 12 minuta. Za završetak trke predviđen je vremenski limit od 10 sati, a uspeva da je završi u proseku tek 48% prijavljenih takmičara.
Broj učesnika na ovoj trci je strogo ograničen na 600, dok se tokom celog vikenda u različitim disciplinama na Viking OCR festivalu okupi i do 11.000 takmičara.
"Ja sam prvi takmičar iz Srbije koji je istrčao ultru na Vikingima i završio je za 9 sati i 12 minuta. Limit za završetak je 10 sati, a u proseku trku završi svega 48% učesnika. Broj prijavljenih je ograničen na 600, dok se ovog vikenda na različitim disciplinama takmiči oko 11.000 ljudi. Ponosno sam predstavljao svoju državu, Novi Pazar i tim“ izjavio je Čepeljac.
Bonus video: