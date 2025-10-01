Slušaj vest

Muzafer Čepeljac, vlasnik BBK Warrior Gym-a, uspešno je završio prestižnu OCR trku Ultra Viking u Amsterdamu.

Reč je o trci dugačkoj 60 kilometara sa čak 150 prepreka, koju s pravom smatraju jednom od najtežih na svetu.

Čepeljac je postao prvi takmičar iz Srbije koji je nastupio na Ultra Vikingu i trku završio u vremenu od 9 sati i 12 minuta. Za završetak trke predviđen je vremenski limit od 10 sati, a uspeva da je završi u proseku tek 48% prijavljenih takmičara.

1/4 Vidi galeriju Muzafer Čepeljac Foto: Privatna arhiva

Broj učesnika na ovoj trci je strogo ograničen na 600, dok se tokom celog vikenda u različitim disciplinama na Viking OCR festivalu okupi i do 11.000 takmičara.

"Ja sam prvi takmičar iz Srbije koji je istrčao ultru na Vikingima i završio je za 9 sati i 12 minuta. Limit za završetak je 10 sati, a u proseku trku završi svega 48% učesnika. Broj prijavljenih je ograničen na 600, dok se ovog vikenda na različitim disciplinama takmiči oko 11.000 ljudi. Ponosno sam predstavljao svoju državu, Novi Pazar i tim“ izjavio je Čepeljac.

Bonus video: