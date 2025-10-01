Slušaj vest

Evropska odbojkaška konfederacija (CEV) saopštila je da će žreb za naredno Evropsko prvenstvo u muškoj i ženskoj konkurenciji biti održan u subotu, 4. oktobra od 20.45 časova u Bariju.

Odbojkaški savez Srbije će na žrebu u Bariju predstavljati generalni sekretar OSS Ivan Knežević, koji je i prvi potpredsednik CEV, kao i tehnički direktor OSS Dragutin Ćuk, koji je član žirija EP 2026.

EP u konkurenciji odbojkašica biće održano od 21. avgusta do 6. septembra 2026. godine u Turskoj, Češkoj (Brno), Azerbejdžanu (Baku) i Švedskoj (Geteborg). Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraće se u Turskoj (mesto će naknadno biti određeno) i Brnu (Češka), a polufinala i utakmice za medalje u Turskoj.

EP u konkurenciji odbojkaša na programu je od 10. do 27. septembra naredne godine u Italiji (Napulj, Modena, Torino i Milano), Bugarskoj (Varna), Rumuniji (Kluž) i Finskoj (Tampere). Mečevi osmine finala i četvrtfinala biće odigrane u Torinu i Varni, a utakmice polufinala i mečevi za medalje u Milanu.

Plasman na EP 2026. u konkurenciji odbojkašica izborili su Turska, Češka, Azerbejdžan, Švedska, Srbija, Holandija, Italija, Poljska, Francuska, Bugarska, Ukrajina, Slovačka, Nemačka, Belgija, Slovenija, Crna Gora, Španija, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Letonija, Portugalija, Austrija i Rumunija.

Plasman na EP 2026. u konkurenciji odbojkaša izborili su Italija, Bugarska, Rumunija, Finska, Srbija, Poljska, Slovenija, Francuska, Holandija, Ukrajina, Nemačka, Portugalija, Danska, Belgija, Češka, Estonija, Švajcarska, Grčka, Slovačka, Letonija, Turska, Izrael, Švedska i Severna Makedonija.

Prvaci Evrope u obe konkurencije izboriće učešće na OI 2028. u Los Anđelesu.