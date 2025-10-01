Slušaj vest

Tri dana nas deli od velikog bokserskog spektakla u Minhenu gde će glavnu borbu večeri boksovati zlatni srspki reprezentativac Jovan Nikolić. U organizaciji Balkan Boxinga veče profi boksa biće održano u hali Garhing 4. oktobra 2025. sa početkom u 18:00 časova uz TV prenos na TV Arena Fight koji će ići uživo.

Poslednji meč večeri rezervisan je za sudar našeg zlatnog bokera, potvrđenog šampiona, 23-godišnjeg Jovana Nikolića koji će se u njegovom sedmom profi nastupu snage odmeriti sa Poljakom Adamom Česlakom u kategoriji do 75 kilograma. Do sada Nikolić je odboksovao šest profi mečeva i ima skor od isto toliko pobeda, od toga tri nokautom.

„Nastavljam sa profi mečevima u 2025. Nakon veoma dobrih i uspešnih takmičenja u Banja Luci, Tršiću, Somboru, sada je došao na red i Mihnen gde će boksovati glavnu, poslednju borbu večeri. Ispred mene će stajati veoma iskusan, 11 godina stariji bokser, koji je sa svim mečevima koje nosi u svojim rukavicama uvek nezgodan i nepredvidiv. Drago mi je da boksujem u inostranstvu. Do sada sam sve mečeve u profi konkurenciji radio u Srbiji, jedan u Republici Srpskoj. Vreme je da osetim kako je boksovati kada niste pred domaćom publikom, kada ste među strancima, koji nisu svi na vašoj strani. Moj fokus će kao i uvek biti na onome što ja radim u ringu i taktici koju ću pripremiti sa mojim timom“ – objašnjava Nikolić.

Jovan Nikolić Foto: EMIJO

U 2024. Jovan je u olimpijskom boksu osvojio zlatnu medalju na šampionatu Evrope koje je održano u Beogradu, zlato na Balkanskom prvenstvu 2024, osvajač je i Beogradskog pobednika 2022. godine. Jovan je, inače, u ring ušao kao kik-bokser. I tu je imao uspeha, imao je dva evropska zlata u svom uzrastu, jedno svetsko srebro, dva zlata na Svetskom kupu, isto toliko na Evropskom.

“Nosim divna sećanja iz kik-boks karijere gde sam napravio odlične rezultate. Sada vredno i posvećeno radim na tome da sećanja iz moje boks karijere budu ista takva, sa još većim rezultatima i mečevima koji će se pamtiti. Spreman sam za Minhen, verujem da ću pružiti jednu hrabru partiju iz koje ću izaći podignutih ruku u znak pobede. Motivisan sam maksimalno i jedva čekam sa meč počne” – kaže bokser koji je rođen u Novom Sadu I koji uvek ističe pobožnost kao važan faktor posle svakog trijumfa.

“Hristos je uvek sa nama. Vera u njega je put ka spasenju” – zaključio je Nikolić.