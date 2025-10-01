Slušaj vest

Fajnal-for Lige šampiona biće održan od četvrtka, 2. oktobra, do subote, 4. oktobra, u Istanbulu, a srpski strelci će se u polufinalu u petak takmičiti protiv selekcije Mađarske.

U drugom polufinalnom duelu, koji je takođe na programu u petak, sastaće se Češka i Hrvatska, dok će mečevi za medalju biti održani u subotu.

U polufinalima, kao i kasnije u mečevima za medalju, prvo će biti održana dva pojedinačna duela. Posle svakog hica takmičar sa boljim rezultatom dobija dva poena (ako postignu identičan hitac svakome ide po poen). Strelac koji prvi skupi 16 poena donosi bod svojoj ekipi. U slučaju rezultata 16:16, duel se nastavlja dok neko ne dođe do dva poena prednosti. Ukoliko posle dva duela rezultat meča bude 1:1, pobednika meča će odlučiti susret parova, koji se odvija po istom principu dodele poena.

Na finalnom turniru Lige šampiona će uz srpske strelce biti i Kovačevićev lični trener Stevan Pletikosić, koji je izjavio da smatra da su oba srpska predstavnika u dobroj formi.

"Smatram da su oba naša strelca u dobroj formi. Kovačević na treninzima podiže formu. Rakonjac je vrlo dobro gađao na prethodnom velikom takmičenju, Svetskom kupu u Ningbou. Mađarska se na turnir plasirala sa prvog mesta na listi, pa samim tim joj pripada uloga favorita. Međutim, to ne mora ništa da znači. Sve je moguće, posebno što je reč o specifičnom formatu, drugačijem ritmu gađanja, za koji smo se pripremali na poslednjim treninzima", naveo je Pletikosić, a preneo SSS.

Uoči timskog, u četvrtak će biti organizovano pojedinačno "Solo" nadmetanje u kome će učestvovati svi učesnici turnira u svakoj disciplini.

(Beta)