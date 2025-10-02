Prelepa srpska streljačica i bivša olimpijka Sanja Vukašinović podelila je najlepšu vest do sada - ona i njen suprug čekaju bebu!
JEDNA OD NAJLEPŠIH SRPSKIH SPORTISTKINJA TRUDNA! Budući tata je takođe slavni sportista... (FOTO)
Na svom Instagram profilu Sanja je objavila seriju fotografija na kojima ponosno pokazuje trudnički stomak, a uz nju je i nasmejani suprug Ištvan Peni koji se takođe bavi streljaštvom i reprezentativac je Mađarske.
Sanja Vukašinović Foto: PrintscreenInstagram
Objavom su potpuno raznežili pratioce, koji u komentarima ostavljaju čestitke i poruke podrške.
Vukašinović, koja je Srbiju predstavljala na Olimpijskim igrama u Tokiju tada je zauzela 25. mesto u disciplini malokalibarskom puškom u trostavu sa 1.161 krugom, dok je vazdušnom puškom na deset metara bila 44. upucavši 617,8 krugova.
Foto: Printscreen / Instagram / sanjavukasinovic
Sanja je poznata kao jedna od naših najlepših strelkinja. Sada je pokazala i svoju nežniju stranu, podelivši sa javnošću da ulazi u najuzbudljiviji period života.
