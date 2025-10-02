Slušaj vest

Na svom Instagram profilu Sanja je objavila seriju fotografija na kojima ponosno pokazuje trudnički stomak, a uz nju je i nasmejani suprug Ištvan Peni koji se takođe bavi streljaštvom i reprezentativac je Mađarske.

Objavom su potpuno raznežili pratioce, koji u komentarima ostavljaju čestitke i poruke podrške.

Vukašinović, koja je Srbiju predstavljala na Olimpijskim igrama u Tokiju tada je zauzela 25. mesto u disciplini malokalibarskom puškom u trostavu sa 1.161 krugom, dok je vazdušnom puškom na deset metara bila 44. upucavši 617,8 krugova.

Sanja je poznata kao jedna od naših najlepših strelkinja. Sada je pokazala i svoju nežniju stranu, podelivši sa javnošću da ulazi u najuzbudljiviji period života.