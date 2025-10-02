Slušaj vest

Vaterpolo savez Srbije saopštio je da danas počinje prodaja ulaznica za Evropsko prvenstvo koje će se održati u Beogradu od 10. do 25. januara 2026. godine. Prvenstvo će se održati u Beogradskoj areni, a ulaznice su dostupne na prodajnoj mreži "Tickets" i online putem sajta tickets.rs.

"Očekujem punu Beogradsku arenu i siguran sam da će naš tim pod vođstvom Uroša Stevanovića pokazati karakter i zajedništvo. Protivnici su jaki, sistem takmičenja je naporan, ali Srbija ide po zlato! Srebro i bronza idu Španiji i Mađarskoj", izjavio je reprezentativac Srbije Vasilije Martinović.

Vaterpolo reprezentacija Srbije protiv Japana na SP 2025 Foto: Slobodan Sandić

Organizatori su najavili i program volontiranja na šampionatu, otvoren preko aplikacije vaterpolo.volonteri.rs, uz poruku: "Heroji se ne rađaju, oni nastaju kroz dela, zato volontirajte i podržite svog heroja."

Turnir će okupiti 16 najboljih evropskih selekcija, a takmičenje počinje grupnom fazom: Grupa A: Malta, Francuska, Crna Gora, Mađarska Grupa B: Slovenija, Grčka, Hrvatska, Gruzija Grupa C: Srbija, Holandija, Izrael, Španija Grupa D: Turska, Rumunija, Italija, Slovačka.

