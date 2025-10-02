Slušaj vest

Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije igraće na Evropskom prvenstvu 2026. u grupi C sa Italijom, Hrvatskom i Turskom, odlučeno je danas žrebom.

EP će biti održano od 26. januara do 5. februara naredne godine u portugalskom Funšalu.

U grupi A se nalaze Grčka, Francuska, Slovačka i Nemačka. U grupi B su Mađarska, Španija, Rumunija i Portugalija, dok su u grupi D selekcije Holandije, Švajcarske, Velike Britanije i Izraela.

Ne propustiteOstali sportoviPRIBLIŽAVA SE SPEKTAKL! Počela prodaja ulaznica za EP u vaterpolu
Nikola Jakšić na utakmici protiv Grčke
Ostali sportoviPOČINJE NOVA VATERPOLO REGIONALNA LIGA: Derbi odmah na startu - Novi Beograd i Zvezda otvaraju takmičenje
profimedia0834539217.jpg
Ostali sportoviPOZNATI RIVALI NOVOG BEOGRADA I RADNIČKOG U LIGI ŠAMPIONA: Srpskim klubovima neće biti lako!
nbgjug1157.jpg
Ostali sportoviVICEŠAMPION EVROPE POTOPIO FRANCUZE: Vaterpolisti Novog Beograda ubedljivi na startu kvalifikacija za LŠ
profimedia-1006010141.jpg

Vaterpolo Srbija Mađarska Marko Radulović penal Izvor: RTS