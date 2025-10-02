Čeka nas regionalni derbi Srbija - Hrvatska.
DAME DOBILE RIVALE: Održan žreb za EP u vaterpolu
Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije igraće na Evropskom prvenstvu 2026. u grupi C sa Italijom, Hrvatskom i Turskom, odlučeno je danas žrebom.
EP će biti održano od 26. januara do 5. februara naredne godine u portugalskom Funšalu.
U grupi A se nalaze Grčka, Francuska, Slovačka i Nemačka. U grupi B su Mađarska, Španija, Rumunija i Portugalija, dok su u grupi D selekcije Holandije, Švajcarske, Velike Britanije i Izraela.
