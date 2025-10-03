Slušaj vest

Vozač Meklarena Oskar Pjastri bio je najbrži na drugom treningu uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Singapura.

Drugi je bio vozač RB-a Isak Hadžar sa 0,132 sekunde zaostatka, a aktuelni šampion Maks Verstapen iz Red Bula sa 0,143 sekunde zaostatka.

Vozač Aston Martina Fernando Alonso zauzeo je četvrto mesto sa 0,163 sekunde zaostatka, dok je Lando Noris iz Meklarena zauzeo peto mesto sa 0,483 sekunde zaostatka.

Treći trening na programu je u subotu od 11.30, a kvalifikacije počinju od 15 časova.

Trka za Veliku nagradu Singapura vozi se u nedelju od 14 časova.

(Beta)