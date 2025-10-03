Slušaj vest

Aston Martin se našao među ekipama koje su povezivane sa Hornerom, ali Kouel je istakao da razgovarao sa vlasnikom tima Lorensom Strolom tokom vikenda u Singapuru i da planova za Hornerovo uključivanje nema.

"Mogu jasno da kažem da nema planova da Kristijan bude uključen ni u operativnu ni u investicionu ulogu u budućnosti", rekao je Kouel.

Šef Hasa Ajao Komacu potvrdio je da je Horner "prišao" američkom timu, ali je dodao da "nije bilo daljih razgovora i da je to završena priča".

Iz Alpina je poručeno da su Horner i njihov savetnik Flavio Brijatore "stari prijatelji", ali da nema konkretnih planova za njegov dolazak.

"Sve što znam je da nema planova da Kristijan dođe u Alpine, ali to ne znači da se neće dogoditi", izjavio je izvršni direktor Stiv Nilsen.

Prvi čovek Vilijamsa Džejms Voulz rekao je da Horner nije kontaktirao njegov tim: "Vrlo smo zadovoljni strukturom koju imamo i ne vidim razlog da je menjamo." Ulazak Hornera u novi američki tim Kadilak takođe je isključen. Direktor Dan Tovris naglasio je još u avgustu da "nikakvih razgovora nije bilo i da ne postoje planovi u tom pravcu".

Horner, koji je otpušten iz Red Bula nakon VN Velike Britanije u julu, slobodan je da se vrati u F1 od sredine naredne godine, pošto je 22. septembra finalizovao raskid ugovora vredan 60 miliona evra.

(Beta)