Crvena zvezda je u 1, kolu kvalifikacija za Evrokup poražena od italijanskog Trsta rezultatom 12:11 (3:1, 2:2, 3:5, 4:3).

Da bi prošli dalje crveno-beli moraju u naredna dva meča da pobede Vuljagmeni i Monpelje po moguđstvu sa što većom razlikom.

U redovima Zvezde su se istakli Radović i Tankosić sa po tri, Gak dva, Pješivac, Petković i Nikolov jednim pogotkom.

Kod Trsta, Drašković je postigao četiri, Podgornik tri, Mecaroba dva, Raci, Liprandi, Manzi po jedan gol.

U subotu u 18.30  časova srpski klub igra protiv Vuljagmenija.

