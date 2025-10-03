Artur Džons preminuo iznenada u 40. godini.
POZNATI SPORTISTA PREMINUO IZNENADA U 40. GODINI: Tragedija potresla Ameriku
Artur Džons je bio legendarni igrač američkog fudbala i osvajač Superboula sa Baltimor Rejvensima.
Uzrok smrti člana generacije koja je osvojila Superboul 2013. godine nije poznat.
„Neverovatno smo tužni zbog iznenadne smrti Artura Džonsa“, navedeno je u poruci koju je potpisao Erik DeKosta, generalni menadžer tima iz Merilenda.
„Arturovo prisustvo bilo je poklon za sve sa kojima se susreo. Njegov veliki, zarazni osmeh i energija i neverovatna pozitivnost stvorili su prisustvo koje je uvek uzdizalodruge. Bio je nežan, hrabar i entuzijastičan, uvek iskazujući ljubav za prijatelje, saigrače i porodicu“, navedeno je u saoopštenju Rejvensa.
