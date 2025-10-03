„Arturovo prisustvo bilo je poklon za sve sa kojima se susreo. Njegov veliki, zarazni osmeh i energija i neverovatna pozitivnost stvorili su prisustvo koje je uvek uzdizalodruge. Bio je nežan, hrabar i entuzijastičan, uvek iskazujući ljubav za prijatelje, saigrače i porodicu“, navedeno je u saoopštenju Rejvensa.