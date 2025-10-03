Slušaj vest

Artur Džons je bio legendarni igrač američkog fudbala i osvajač Superboula sa Baltimor Rejvensima.

Uzrok smrti člana generacije koja je osvojila Superboul 2013. godine nije poznat.

Neverovatno smo tužni zbog iznenadne smrti Artura Džonsa“, navedeno je u poruci koju je potpisao Erik DeKosta, generalni menadžer tima iz Merilenda.

Arturovo prisustvo bilo je poklon za sve sa kojima se susreo. Njegov veliki, zarazni osmeh i energija i neverovatna pozitivnost stvorili su prisustvo koje je uvek uzdizalodruge. Bio je nežan, hrabar i entuzijastičan, uvek iskazujući ljubav za prijatelje, saigrače i porodicu“, navedeno je u saoopštenju Rejvensa.

Ne propustiteOstali sportoviZVEZDA PORAŽENA NA STARTU: Crveno-beli izgubilli od Italijana i znatno umanjili šanse za prolaz dalje!
crvena-zvezda--vknbg-0045.jpg
Ostali sportoviNOKAUT NIJE MOGAO BITI BRUTALNIJI! A, ZNATE LI DA JE ON BIVŠI FUDBALER KOJI JE ODBIO LIVERPUL: Bio je upucan, ima metak u vilici i voli Junajted!
Leron Marfi
Ostali sportoviPARTIZAN IDE NA MEGDAN ZVEZDI: Ivanov spreman za debi u domaćem prvenstvu
Đorđe Ćirković.jpg
Ostali sportoviVELIKA NAGRADA SINGAPURA: Pjastri najbrži na drugom treningu
Oskar Pjastri

Prvi zeleni karton u istoriji fudbala Izvor: BeinSport/Screenshot