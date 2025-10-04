Slušaj vest

Vozač Aprilije Marko Beceki pobedio je danas u sprint trci koja se vozi u okviru Velike nagrade Indonezije u Moto GP šampionatu.

Beceki je na stazi "Mandalika" došao do druge pobede u 18. sprint trci ove sezone. Drugi je bio vozač Gresinija Fermin Aldeger, a treće mesto je zauzeo Raul Fernandez iz Trekhausa.

Novi šampion Moto GP šampionata Mark Markez završio je trku na sedmom mestu. Bodove su još osvojili Aleks Markez, Đoan Mir, Luka Marini, Franko Morbideli i Fabio di Đanantonio.

Glavna trka za Veliku nagradu Indonezije biće vožena sutra u devet časova. Mark Markez ima 544 boda u generalnom plasmanu, drugi je Aleks Markez sa 346, a na trećem mestu se nalazi Frančesko Banjaja sa 274.

