Slušaj vest

Šest profesionalnih mečeva obeležiće ovo boks veče u kome će se takmičiti i srpski boks četverac. Svi mečevi biće direktno prenošeni a TV Arena Fight.

Održano je zvanično merenje boksera i bokserki i sve je spremno za nastup mladih srpskih, ali vrhunskih majstora ringa koji iza sebe imaju medalje sa velikih svetskih i evropskih takmičenja u olimpijskom boksu, a sada svoj put krče i na profi sceni.

Za sve ljubitelje plemenite veštine pripremljeno je šest borbi, a kao poslastica biće poslednja borba večeri u osam rundi u srednjoj kategoriji u kojoj će snage odmeriti 23- godišnji prekaljeni i rezultatski dokazani as ringa srpski reprezentativac Jovan Nikolić, protivnik će mu biti Poljak Adam Česlak.

Prvi će u ring izaći i pokazati svu svoju snagu i znanje Marko Marić protiv Poljaka Silvestera Zeiba u supervelter kategoriji. Meč je zakazan u četiri runde.

Peti profi meč i ujedno petu pobedu u nizu u Minhenu će juriti i srpski Tajson, 23-godišnji Almir Memić u supersrednjoj kategoriji gde će rukavice ukrstiti sa Poljakom Lukaš Barabašom. Ovaj meč zakazan je u šest rundi.

Poslastica večeri pred glavnu borbu biće sudar srpske boks heroine 21 - godišnje Sare Ćirković i 13 godina starije Lairis Florin iz Venecuele. Nakon osvajanja IBA profesionalne titule prvaka sveta, aprila 2025. u Banjaluci kada je uspešno debitovala u profi ringu i kada je pobedila na poene posle 10 žestokih rundi odličnu Francuskinju Roman Mule osvojivši IBA Pro šampionski pojas u bantam kategoriji (do 53,525 kg), srpska reprezentativka Ćirković koja je do sada nanizala brojne zlatne svetske i evropske medalje u olimpijskom boksu kreće u profi izazove. Sudar Sare i Lairis u bantam kategoriji u šest rundi biće meč visokog kvalteta i meč koji je spektakl u najavi.

Nakon zvaničnog merenja bokseri istakli da su spremni da pruže partije za pamćenje. Balkan boxing nam je pripremio vrhunsku profi boks manifestaciju, sa kvalitetnim bokserima koji su garancija dobrih mečeva, razmene energije uz maksimalnu motivaciju i žar za pobedom koji ovaj sport i krasi i razdvaja od svega drugog.

“Spreman sam, dobro sam trenirao i s velikim nestrpljenjem čekam početak borbe. Ni jednog trenutka ne sumnjam u uspeh. Naravno, respektujem protivnika, svestan sam da se radi o borcu koji ni jednog momenta ne sme da se potceni, ali moj cilj je jasan, pobeda”, rekao je nakon merenja srpski reprezentativac Jovan Nikolić.

Bonus video: