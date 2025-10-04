JEDAN OD NAJBRUTALNIJIH NOKAUTA OSTAVIO HABIBA U NEVERICI! Bio je u nemogućoj poziciji, okrenut leđima, a onda je za tren završio borbu
Amerikanac Serhio Petis je šokirao sve pobedom na PFL događaju u Dubaiju.
On je nokautirao Dagestanca Magomeda Magomedova u drugoj rundi, a to je uradio na neverovatan način kakav se ne viđa često.
Petis se nađao u nepovoljnoj poziciji dok se branio od napada rivala, a onda je uspeo da se iz toga izvuče na najbolji mogući način.
U okretu je uspeo laktom bez gledanja da pogodi protivnika u glavu i nokautira ga.
Magomedov je pao, a odmah je bilo jasno da meč neće biti nastavljen. Petis nije želeo da prepusti bilo šta slučaju, već je dovršio posao još jednim udarcem u glavom pre nego što je sudija stigao da prekine borbu.
Sve se to dogodilo odmah ispred legendarnog Habiba Nurmagomedova koji je ostao u neverici i razočaran zbog ovakvog poraza Magomedova.
