Amerikanac Serhio Petis je šokirao sve pobedom na PFL događaju u Dubaiju.

On je nokautirao Dagestanca Magomeda Magomedova u drugoj rundi, a to je uradio na neverovatan način kakav se ne viđa često.

Petis se nađao u nepovoljnoj poziciji dok se branio od napada rivala, a onda je uspeo da se iz toga izvuče na najbolji mogući način.

U okretu je uspeo laktom bez gledanja da pogodi protivnika u glavu i nokautira ga.

Magomedov je pao, a odmah je bilo jasno da meč neće biti nastavljen. Petis nije želeo da prepusti bilo šta slučaju, već je dovršio posao još jednim udarcem u glavom pre nego što je sudija stigao da prekine borbu.

Sve se to dogodilo odmah ispred legendarnog Habiba Nurmagomedova koji je ostao u neverici i razočaran zbog ovakvog poraza Magomedova.

