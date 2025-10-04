Slušaj vest

Poznati MMA borac Marko Bojkovićuhapšen je u Beogradu nakon što je protiv njega i njegovog trenera Ivana Đorđevića, kao i borca Luke Savića podneta krivična prijava. Navodno, oni su naneli teške telesne povrede Nenadu D. (1990) u prodavnici satova kod Đeram pijace u Bulevaru kralja Aleksandra.

Povodom ovih navoda oglasio se Aleksandar Đorđević vlasnik kompanije "Ahilej" i predsednik sportskog kluba "Ahilej"

"Notorna laž! Prava istina ie potpuno drugačija i radi se o duševnom bolesniku koji je ušao u našu borilačku akademiju i počeo da preti zaposlenima, korisnicima i deci koji su se tu zatekli na treningu da će nas sve pobiti i izvadio je iz džepa suzavac i počeo da prska sve koji su se tu našli. U ruci je imao i nož i kada je jedan mladić reagovao i pokušao da ga zaustavi on je krenuo da beži sa nožem i suzavcem u rukama. Pošto je veća grupa dece bila ispred Akademije jer su čekali da prva grupa izađe kako bi oni ušli da odrade svoj trening trener Ivan Đorđević Icko i MMA borac Marko Bojković su krenuli za njim kako ne bi nekoga ubio ili nekoga ozledio u svom krvavom piru i kako nam se ne bi ponovo dogodila tragedija poput one u Ribnikaru! Uhvatili su ga u obližnjoj časovničarskoj radnji", rekao je za Kurir Đorđević, a potom nastavio da objašnjava šta se potom dogodilo.

"Tu je došlo do fizičkog obračuna koji su svi mediji preneli. Žao mi je sto niko nije naveo da je tom ludaku pronađen nož koji je bacio kod vrata poslastičarnice i suzavac takođe već su svi mediji preneli neistine i laži da su Marko i Icko uhapšeni sto je notorna laž! Mi smo pozvali policiju i otišli smo da damo iskaze što je normalno u takvim situacijama i nakon datih izjava otišli smo kući. Lično ja sam ih vozio u stanicu i odvezao iz stanice. Policajci su bili krajnje korektni i maksimalno profesionalni. Molimo medije da informacije ovakvog karaktera prvo dobro provere pre nego sto ih objave. Za par dana kada budu podnete krivične prijave od strane roditelja, od strane naših članova i zaposlenih i od strane nas kao kluba i kompanije, izaćićemo za zvaničnim saopštenjem, pravim informacijama i ekskluzivnim snimcima koji objašnjavaju celu istinu! Marko i Icko nisu uhapšeni", poručio je Đorđević.

Podsetimo, Nenad D. je u utorak nešto posle 18 sati ušao u teretanu u Ulici Branka Krsmanovića, vikao na MMA borce koji su trenirali da će ih izbosti nožem, a onda počeo da ih prska suzavcem.

Nakon ovog iznenadnog napada došlo je do jurnjave ulicama i žestokog obračuna u prodavnici satova, prekoputa Đeram pijace, gde je Nenad D. utrčao pokušavajući da se sakrije od besnih MMA boraca.