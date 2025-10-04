Slušaj vest

NFL legenda Mark Sančez bori se za život nakon što je izboden samo nekoliko sati pre nego što je trebao da komentariše utakmicu ovog vikenda na poznatoj televiziji.

Bivši kvoterbek nastupao je u NFL-u za Njujork Džetse, Filadelfija Iglse, Denver Bronkose, Dalas Kaubojse, Čikago Berse i Vašington Redskinse tokom desetogodišnje karijere.

Nakon završetka igračke karijere, Sančez se posvetio komentatorskom poslu i trebalo je da bude u kabini za Fox Sports tokom meča Indijanapolis Kolts – Las Vegas Rajders. Međutim, policija je u subotu ujutru oko 00:30 časova primila dojavu o incidentu u Indijanapolisu.

Prema izveštajima TMZ-a, na licu mesta povređene su dve osobe, uključujući i Sančeza, koji je hitno prebačen u lokalnu bolnicu.

- Mark Sančez je povređen u Indijanapolisu u subotu i trenutno se oporavlja u bolnici u stabilnom stanju - saopštio je Fox Sports na društvenim mrežama, koji je dodao:

- Duboko smo zahvalni medicinskom timu na izuzetnoj brizi i podršci.

