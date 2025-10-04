Slušaj vest

Rukometaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu33:26 (20:14) u večitom derbiju Arkus lige, koji je odigran u Šumicama.

Crno-beli rukometaši, šampioni Srbije, trijumf u derbiju, u okviru 4. kola, obezbedili su na dan kada sportsko društvo proslavalja 80. godina postojanja.

Pred oko 500 gledalaca crno-beli su od samog početka nametnuli svoj ritam i već u prvom poluvremenu stekli šest golova prednosti, koju su rutinski održavali do kraja meča.

Kapiten Mladen Šotić bio je posebno raspoložen u uvodnom delu susreta, postigavši pet golova za prvih 25 minuta, ali je morao ranije da napusti teren nakon faula Nemanje Obradovića.

U napadu su ga dostojno zamenili Petar Ivanić i Nikola Crnoglavac, koji su takođe postigli po pet pogodaka, Crnoglavac tri puta sa linije sedam metara.

Miha Kotar dodao je četiri gola, dok je golman Trnavac briljirao sa 12 odbrana, čak devet u drugom poluvremenu. Nikola Zorić zabeležio je još tri intervencije.

U redovima Crvene zvezde najefikasniji je bio levi bek Andrej Petrić sa impresivnih 11 pogodaka (tri iz sedmeraca), dok su se Andrej Karlović i Aleksa Bukvić po četiri puta upisali u listu strelaca.

