Srpski MMA borac Marko Bojković, oglasio se putem Instagrama i demantovao navode da je uhapšen zajedno sa svojim trenerom i prijateljem zbog nemilog događaja koji se dogodio u glavnom gradu Srbije.

Marko je do najsitnijih detalja objasnio šta se dogodilo tog dana.

- Evo da se oglasim povodom situacije koja se desila pre par dana, a danas je izašla vest da smo uhapšeni moj trener, prijatelj i ja, a to nije istina. Pre nekoliko dana jedan manijak, višestruki povratnik, čovek koji je sklon nasilju, maltretiranju žena, muškaraca i dece je naleteo na naše prijatelje iz akademije, jurio ih nožem i pretio im. Oni su pobegli, na kraju je još jednog na isti način i on je pobegao, ali manijak ga je pratio. Ušao je na akademiju za njim, krenuo da preti devojci koja radi za pultom, uvrede, rekao je da dolazi sa njegovom ekipom i da će sve pobiti. Pričao je na telefon, govorio "Dođite ovde", bukvalno je sve njagore pretnje izgovarao u tom trenutku. Dečko je prišao i pitao koji je njegov problem, on je uzeo suzavac i isprskao ga direktno u oči, tu je klinac odregavao, međutim, on nije stao, izašao je, pa se ponovo vratio. Tu su bila i mala deca koja imaju od četiri do 10 godina koja su bila istraumirana posle incidenta. Kako su svi bili tu, sve je isprskao suzavcem, i tu decu i te žene koja su došla sa njima - rekao je Marko, pa nastavio:

- Ja sam bio u šoku. Trenirao sam na drugom kraju sale i vidim odjednom vriske, čujem "nož, suzavac...", kako žena tako i tog muškarca koji viče da će sve da pobije. Vidim malog Lakija koji se drži za oči i govori da ne vidi. Naravno, naša ljudska reakcija je bila pojurimo tog čoveka, da ga sprečimo da povredi još nekoga i pozovemo policiju. Mi smojurili, on je krenuo da beži, ja sam ga prvi stigao i to se vidi na snimku koji nije objavljen. Ja ulazim u prodavnicu satova i govorim samo da stane, hteo sam samo da ga zaustavim da dođe policija. Međutim, on nije želeo i govorio "beži, zaklaću te" i prskao me je suzavcem u oči. I tu uleće moj trener Icko koji pokušava sa daskom da mu izbije suzavaciz ruku, ali on neće da stane i nastavlja da prska. Tu uleće i ostatak ljudi, pokušava da mu otme suzavac, ali čovek jednostavno je psihopata i sve vreme je pretio. Nismo imali druge opcije nego da ga savladamo na način na koji smo mogli. Naravno, prišao sam mu opet, ponovo me je poprskao, bio sam već totalno oslepljen... Bio sam u panici da će da povredi mog trenera ili nekog prijatelja da će da izbode. Radio sam šta sam mogao da bih ga sprečio da tako nešto uradi. Savladali smo ga i izveli napolje, držali smo ga dok nije došla policija, dobrovoljno sami otišli u policijsku stanicu i dali izjave. Rekli smo da želimo da podnesemo krivične prijave protiv tog čoveka, kao i svi roditelji, svi ljudi koj isu bili na akademiji, svi su bili oštećeni tim suzavcem, jer nisu mogli da dišu. Akademija je sat vremena nakon što smo se vratili i dalje bila zagušljiva i nije moglo da se diše. Nadam se da vam je jasno koliko je čovek taj prskao tim suzavcem i koliko je suzavac bio jak. Možete da zamislite kako je bilo nama kojima je direktno u oči to prsko. Ja sam razočaran da taj čovek nije zadržan u pritvoru nego je pušten.

Bojković rekao da se čuo telefonom sa ocem napadača.

- Taj čovek će kad-tad da povredi nekog. Njegove komšije nam kažu... Njegov otac je zvao na njegov telefon kad smo ga mi savladali, ja sam se javio na telefon, on je rekao "Jao, hvala, on je danas izašao i rekao da ide nekoga da ubije, nije popio terapiju, tako da je taj čovek nekoga hteo da ubije danas. To je moglo da bude neko dete, nedužni čovek koji prolazi ulicom, neka devojka... Smatram da smo sprečili veliku tragediju, i da prema nama i te kako na ovaj način ne treba da postupaju - zaključio je srpski mma borac.

Podsetimo, Nenad D. je u utorak nešto posle 18 sati uleteo u teretanu u Ulici Branka Krsmanovića, vikao na MMA borce koji su trenirali da će ih izbosti nožem, a onda počeo da ih prska suzavcem.

Nakon ovog iznenadnog napada došlo je do jurnjave ulicama i žestokog obračuna u prodavnici satova, prekoputa Đeram pijace