Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Singapura, dok je ekipa Meklaren odbranila titulu u konkurenciji konstruktora.

Rasel je ostvario petu pobedu u karijeri, a drugu u sezoni, posle trke u Kanadi. On je starovao sa pol pozicije i vodio je tokom čitave trke.

Drugo mesto zauzeo je aktuelni šampion Maks Verstapen iz Red Bula, koji je odbranio poziciju od Landa Norisa iz Meklarena, koji je zauzeo treće mesto.

Vozač Meklarena Oskar Pjastri bio je četvrti, peto mesto zauzeo je Kimi Antoneli iz Mercedesa, a šesto i sedmo mesto vozači Ferarija Šarl Lekler i Luis Hamilton.

Vozač Aston Martina Fernando Alonso bio je osmi, deveti je bio Oliver Berman iz Hasa, a 10. mesto zauzeo je Karlos Sainc iz Vilijamsa.

Ekipa Meklaren matematički je odbranila titulu u konkurenciji konstruktora, ispred Mercedesa i Ferarija.

Rasel je startovao sa pol pozicije i sačuvao je prvo mesto ispred Verstapena, a dobro je startovao i Noris koji je pretekao Antonelija i Pjastrija i preuzeo treće mesto, uz kontakt dva Meklarenova bolida.

Noris je prijavio problem na prednjem krilu bolida, a Pjastri je pitao ekipu da li je u redu to što ga je timski kolega izgurao.

Dobro je krenuo i Lekler, koji je napredovao za dve pozicije, do pete, ispred Antonelija i Hamiltona.

Stjuardi nisu kaznili Norisa, Pjastri se požalio i rekao da nije fer nakon što su mu iz Meklarena rekli da je Noris pokušao da izbegne sudar sa Verstapenom.

U međuvremenu Rasel je do 11. kruga stekao pet sekundi prednosti u odnosu na Verstapena, koji se požalio na problem sa menjačem.

Noris je pokušavao da smanji zaostatak za aktuelnim šampionom, a u 16. krugu zakačio je zid u krivini 17.

Verstapen je u 20. krugu otišao na zamenu guma i na stazu se vratio kao sedmi ispred Alonsa, a iza Hamiltona.

Dva kruga kasnije u boks je otišao Lekler i vratio se kao 10. ali je ubrzo pretekao Hulkenberga za deveto mesto. Verstapen je u tim trenucima bio najbrži na stazi i smanjivao je zaostatak za Hamiltonom, koji je u 25. krugu otišao na zamenu guma, nešto duže se zadržao u boksu i na stazu se vratio kao deveti.

Rasel je u 25. krugu zamenio gume, posle njega i timski kolega Antoneli, pa je vođstvo preuzeo Noris, ispred Pjastrija, pošto obojica nisu išli u boks. Rasel je tada bio treći, ispred Verstapena, Alonsa, Leklera i Antonelija.

U 26. krugu Noris je otišao u boks i na stazu se vratio kao četvrti iza Verstapena. Krug kasnije na zamenu guma otišao je i Pjastri, zadržao se 5,2 sekunde i na stazu se vratio kao četvrti iza Norisa i ispred Leklera.

Zbog problema sa opremom Alonso je ostao duže u boksu zbog čega je mogao da ostane ostao bez šanse za bodove, a na poruku ekipe koliko je ostalo do kraja trke, on je odgovorio: "Ako budete pričali sa mnom u svakom krugu, isključiću radio".

Rasel je u 32. krugu imao 3,4 sekunde prednosti u odnosu na Verstapena, a dobro je vozio i Antoneli koji je smanjivao zaostatak za Leklerom i bio je najbrži na stazi.

Verstapen je na 2,6 sekundi smanjio zaostatak, ali je napravio grešku u 37. krugu, pa je Rasel ponovo "pobegao" na više od četiri sekunde.

Četvorostruki svetski šampion žalio se ekipi na bolid, dok se Alonso dobrim preticanjima umešao u borbu za bodove i popravljao poziciju.

Noris se u 46. krugu primakao Verstapenu ispod jedne sekunde, a krug kasnije Hamilton je otišao na zamenu guma i zadržao je sedmu poziciju.

Noris je pritiskao Verstapena i bio je na pola sekunde zaostatka, a Antoneli je u 54. krugu pretekao Leklera i preuzeo peto mesto.

Lekler je ubrzo zamenio poziciju sa Hamiltonom, koji je od druge zamene guma bio najbrži na stazi. Sedmostruki svetski šampion se primakao Antoneliju, ali je posle toga prijavio kvar kočnica, pa je vratio poziciju Lekleru.

Alonso se do kraja trke popeo na osmo mesto i smanjio je zaostatak za Hamiltonom posle problema sa bolidom Ferarija. Hamilton je pod istragom zbog napuštanja granica staze u završnici trke jer nije mogao da kontroliše bolid.

Rasel je sigurnom vožnjom pobedio sa više od pet sekundi prednosti.

U konkurenciji vozača Pjastri je prvi sa 336 bodova, Noris na drugom mestu ima 314, a Verstapen je treći sa 273 boda.

Šampionat se nastavlja za dve sedmice, trkom za Veliku nagradu SAD 19. oktobra, u Ostinu u Teksasu.