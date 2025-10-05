Slušaj vest

Nastavljena je dominacija Zvezdinih mladih džudista na međunarodnoj sportskoj sceni. Na Evropskom kupu za mlade nade u Brnu u Češkoj za uzrast boraca do 13 i 15 godina, crveno beli podmladak osvojio je četiri vredne medalje.

Na najviši stepenik pobedničkog postolja još jednom se popela Emilija Šarović (do 57 kg). Vicešampionskim zvanjem okitio se Milutin Vujko (do 42 kg), dok su se sa bronzanim medaljama iz Češke vratili Ilija Šajfar (do 60 kg) i Miloš Tintor (do 66 kg).

-Izuzetno jako takmičenje. Možda i sa najjačom konkurencijom od početka godine, na kome su učestvovali najbolji mladi džudisti iz 24 države. Želeo bih da istaknem da su ovo najjača takmičenja za džudiste njihovog uzrasta. Hteo bih da čestitam osvajačima medalja ali i da pohvalim sve Zvezdine takmičare jer su zaista svi pokazali odličan džudo na Evropskom kupu za mlade nade. Zahvalio bih se i Stojanu Vujku, predsedniku našeg kluba, Milanu Vujku potpredsedniku, kao i Ivanu Šajfaru članu UO, Nikoli Nikoliću, sportskom direktoru i Strahinji Bunčiću, našem trofejnom džudisti na podršci sa tribina, tokom ova dva takmičarska dana - rekao je Nemanja Nikolić, trener DŽK Crvena zvezda.

Zvezdina trofejna džudistkinja Emilija Šarović još jednom je obradovala armiju crveno belih navijača zlatnom medaljom sa Evropskog kupa u Češkoj. Emiliji je ovo čak četvrta medalja sa EK, posle zlata u Đeru i Sarajevu, kao i bronze osvojene u Bytomu. U Češkoj je pobedila iponima pobedila Unu Crkvenac (Hrvatska), zatim Ukrajinku Anastasiia Bosenko, domaću takmičarku Kočicovu i u velikom finalu Turkinju Betul Yilmaz.

-Prezadovoljna sam jer sam nastavila sa odličnim rezultatima. Imala sam četiri meča i isto toliko pobeda. Sada je najvažnije da nastavim tako i dalje rekla je šampionka Evropskog kupa Emilija Šarović.

Mladi Milutin Vujko potvrdio je kvalitet i nastavio sa osvajanjem evropskih medalja. Posle srebra na Evropskom kupu u Sarajevu, Milutin se vicešampionskim zvanjem okitio i u Brnu. Milutin Vujko je odlično počeo učešće na EK iponom nad Čehom Ondřejom Grafnetterom. Zvezdin džudista odlično je bio raspoložen i u mečevima sa Litvancem Ertijusom Valaitisom i Ukrajincem Markom Nevierdrovim koje takođe rešava u svoju korist. Neprikosnoven je bio i u polufinalu, protiv druga iz reprezentacije, Uroša Radovanovića. Ipak sportska sreća nije bila na strani Milutina Vujka u velikom finalu sa Artemom Sverdlenkom iz Ukrajine.

-Izuzetno sam zadovoljan jer sam zaista imao odlične i jake mečeve a protivnici su bili više nego dobri. Čak dva meča sam rešio u golden skoru što dovoljno govori da smo po jačini bili izjednačeni ali sam bio smiren do kraja i uspeo sam da trijumfujem. Jedino što mi je žao zbog finala ali ipak kada pogledam sve mečeve ne mogu a da ne budem prezadovoljan- rekao je Milutin Vujko.

Mladi Ilija Šajfar osvojio je još jednu bronzanu medalju za bogatu klupsku riznicu u Ljutice Bogdana i to u konkurenciji do 60 kilograma. Zvezdin mladi džudista na putu do pobedničkog postolja pobedio je odličnog Poljaka Piotra Kapušnjaka iponom. U polufinalu Filip Kačar drug iz reprezentacije Srbije našao je rešenje za Šajfara, koga je zatim očekivala borba za medalju u repasažu. U duelu za bronzano odličje Ukrajinac Kiril Korsun, slavio je Zvezdin džudista maksimalnim rezultatom 10:0.

-Evropska medalja je zaista vredan rezultat. Zadovoljan sam jer sam pokazao da mogu da se nosim sa odličnim borcima a mislim da su neki bili mnogo iskusniji od mene. Možda je malo i trema koja je bila prisutna učinila da ne pokažem sve što znam rekao je Ilija Šajfar.

Miloš Tintor (do 66 kg) Zvezdin trofejni džudista, zlatni sa Evropskog kupa u Bytomu, i vicešampion iz Sarajeva, i u Češkoj je pokazao da je u samom vrhu međunarodne sportske scene. Posle poraza u prvom kolu EK od Ukrajinca Oleksandra Yermolchenka, Miloš se digao i redom savladao sve protivnike. Poljaka Filipa Adamskog, Čeha Jakuba Grošeka, Litvanca Jonasa Mikènasa, Slovaka Martina Čižmárika i u meču za bronzu Estonca Christyana Välija.

-Odlično sam radio, šest mečeva sa borcima koji su zaista za svaku pohvalu. Posebno sam zadovoljan jer sam posle prvog duela u kome možda se nisam baš najbolje snašao, smogao sam snage i pokazao šta mogu rekao je Miloš Tintor.