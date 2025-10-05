Mejra Mehmedović pobednica je Ženske trke koja je u organizaciji Beogradskog maratona održana na Adi Ciganliji 18. put.

Ona je stazu oko Savskog jezera u dužini od 7,7 kilometara istrčala u vremenu 26 minuta i 37 sekundi i zaslužno osvojila prvo mesto. Druga pozicija pripala je Milici Tomašević (27:15), dok je treća kroz cilj prošla Nevena Jovanović (27:55).

Veliko interesovanje vladalo je za Žensku trku o čemu svedoči podatak da je na startu bilo preko 3.000 takmičarki, čime je za čak 20 odsto povećan broj učesnica u odnosu na prošlu godinu. Na taj način Beogradski maraton je na 15. uzastopnom događaju u svojoj organizaciji oborio rekord po broju trkača što je svakako podatak koji nedvosmisleno pokazuje da se trkačka zajednica u Srbiji širi i sve više raste.

Masovnost na ovom trkačkom događaju još više dobija na značaju ako se u obzir uzme činjenica da Ženska trka ima i humanitarni karakter. U saradnji Fondacije „Heroji Beogradskog maratona“, sa sponzorima i ove godine je za svaku kupljenu kotizaciju donirano pakovanje uložaka. Donacije će biti usmerene Specijalnoj olimpijadi Srbije i članicama Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda, čime je nastavljena borba protiv menstrualnog siromaštva i poslata poruka da svaka žena zaslužuje dostojanstvenu i sigurnu negu.

„Još jedan fenomenalan trkački događaj je za nama i možemo da budemo ponosni na organizaciju koja je ponovo ispunila najviše standarde. Obaranjem rekorda po broju učesnica na pravi način smo proslavili punoletstvo dm Ženske trke, a najveće zadovoljstvo proizilazi iz činjenice da su sve devojke i žene danas imale jedinstven ugođaj na stazi i da će za sve njih to biti najbolja pozivnica za naredne trkačke događaje u organizaciji Beogradskog maratona“, rekao je po završetku trke Darko Habuš, direktor Beogradskog maratona.