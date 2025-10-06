Slušaj vest

Na Evropskom prvenstvu u para-badmintonu, koje je održano u periodu od 30. septembra do 5. oktobra u Istanbulu, Đorđe Koprivica je osvojio srebrnu medalju u konkurenciji muških parova SH6, u kojoj je nastupao sa nemačkim reprezentativcem Robinom Vilerom.

Pohod na istorijsku medalju Đorđe je započeo u grupnoj fazi takmičenja. U sva tri meča Koprivica i Viler su uspeli da nadigraju protivnike. Ostvarili su dve ubedljive pobede, u dva seta, nad portugalsko-škotskim parom Batista / Davis i slovačko-češkim parom Huraj / Rakoš. Prvo mesto u grupi je zavisilo od ishoda trećeg meča sa odličnim turskim parom. Domaćini su imali ogromnu podršku publike. U veoma neizvesnom meču, u uzavreloj atmosferi u hali, uspeli su da pobede i par Altiparmak / Sagin iz Turske sa 2:1 po setovima (21:16, 15:21, 21:19). Kao prvoplasirani u grupi nastavili su takmičenje u eliminacionoj fazi Evropskog prvenstva. U polufinalu su bili ponovo ubedljivi, ovaj put protiv španskog para Segura / Serano, savladavši ih u dva seta. U finalnom meču, Đorđa i Robina su nadigrali Francuz Noak i Englez Kumbs, osvajači zlatne odn. srebrne medalje na Paraolimpijskim igrama u Parizu, u pojedinačnim konkurencijama.

Foto: Privatna Arhiva

U konkurenciji muškaraca pojedinačno, Koprivica je zauzeo visoko peto mesto dok je Milan Zelen, srpski reprezentativac u kategoriji WH2, zauzeo deveto mesto u pojedinačnoj kao i u konkurenciji muških parova WH1-WH2 sa češkim reprezentativcem Lukašom Kinclom. Đorđe je grupnu fazu takmičenja, uz pobedu i poraz, završio kao drugoplasirani. U meču četvrtine finala nadigrao ga je Španac Segura u dva seta. Milan Zelen je grupnu fazu takmičenja u pojedinačnoj konkurenciji završio na prvom mestu, neporažen. Ostvario je dve pobede protiv Čeha Alesa Egera u dva seta kao i protiv Nemca Jan-Geret Jansena. U meču osmine finala izgubio je od, trenutno boljeg, Finca Tomasa Puske. U parskoj konkurenciji Zelen i Kincl su, uz pobedu nad norveškim parom i poraz od Italijana u grupnoj fazi takmičenja, uspeli da se plasiraju u osminu finala. U eliminacionoj fazi izgubili su od švajcarsko-češkog para Elmer / Šnajder. U konkurenciji mešovitih parova Koprivica, sa svojom partnerkom Narmin Iskandar iz Azerbejdžana, završio je takmičenje u grupnoj fazi.

’’Veoma sam zadovoljan svojim nastupom na Evropskom prvenstvu. Osvojio sam srebrnu medalju u dublu i peto mesto u singlu. To su veliki rezultati za mene i srpski para-badminton i potvrda da sam na pravom putu. Svaki meč je bio baš izazovan, ali sam dao sve od sebe i ponosan sam što sam predstavljao Srbiju među najboljima u Evropi. Nastaviću još jače da treniram, sa ciljem da na sledećem evropskom prvenstvu osvojim medalju i u singlu.’’ – izjavio je Đorđe Koprivica, reprezentativac Srbije u para-badmintonu.

’’Pre svega sam srećan što se para-badminton u Srbiji razvija u sjajnom pravcu, a onda još više što ga čine i predstavljaju još sjajniji ljudi. Teško je zamisliti koliko žrtve i odricanja jedan para-badminton igrač mora svakodnevno da podnese, a ovde pričamo o godinama ulaganja i prevazilaženja prepreka. Đorđu svaka čast na ovome što je postigao i što nije nikad pomislio da odustane, a Milanu Zelenu na jednakoj posvećenosti i prilasku evropskom vrhu. Ovo svakako nije kraj, nego siguran sam samo početak naših još ozbiljnijih i većih uspeha.’’ – izjavio je Milan Barbir, trener reprezentaticije Srbije u para-badmintonu, koji je i predvodio srpski tim na Evropskom prvenstvu u para-badmintonu u Turskoj.

Foto: Privatna Arhiva

Pored istorijskog uspeha na Evropskom prvenstvu u para-badmintonu, proteklog vikenda su i naši najbolji badmintonci doneli još radosti i sreće srpskoj badminton zajednici i celokupnoj naciji. Andrija Doder i Sara Lončar su u mešovitim parovima osvojili šampionku titulu na svetskom turniru Futures serije ‘’Yonex Bulgarian International Championship’’ u Sofiji dok je muški par Andrija Doder / Sergej Lukić osvojio srebrnu medalju. Mihajlo Tomić i Anđela Vitman su na svetskom turniru serije Tour Super 100 ‘’Al Ain Masters 2025’’ zauzeli peto mesto, nakog čega će ostvariti značajan skok na Svetskoj rang listi i plasman među 60 najboljih seniorskih parova.