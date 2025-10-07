PREDSEDNIK BICIKLISTIČKOG SAVEZA SRBIJE: Interesovanje za Trku kroz Srbiju je izuzetno
Predsednik Biciklističkog saveza Srbije Dušan Gojić izjavio je danas da je interesovanje za predstojeću "Trku kroz Srbiju", koja će ove godine biti vožena po 64. put, ponovo izuzetno i dodao da očekuje veliku borbu za trofeje i bodove.
"Kao i svake godine interesovanje za našu trku je izuzetno. Na startu će se naći i ekipe iz Italije, Egipta, Indonezije, Alžira, Velike Britanije, Mađarske, Grčke... Biće tu naravno i naših timova i očekujemo veliku borbu za trofeje, nagrade, ali i za bodove koji se računaju za rang listu Međunarodne biciklističke unije (UCI) na osnovu koje se dobijaju vize za Olimpijske igre", naveo je Gojić, a preneo Biciklistički savez Srbije.
"Trka kroz Srbiju" će ove godine biti vožena od 16. do 19. oktobra.
Svečano otvaranje trke, koja se vozi pod okriljem UCI, na programu je 16. oktobra u Šidu, dok je start prve etape zakazan za 17. oktobar.