Predsednik Biciklističkog saveza Srbije Dušan Gojić izjavio je danas da je interesovanje za predstojeću "Trku kroz Srbiju", koja će ove godine biti vožena po 64. put, ponovo izuzetno i dodao da očekuje veliku borbu za trofeje i bodove.

"Kao i svake godine interesovanje za našu trku je izuzetno. Na startu će se naći i ekipe iz Italije, Egipta, Indonezije, Alžira, Velike Britanije, Mađarske, Grčke... Biće tu naravno i naših timova i očekujemo veliku borbu za trofeje, nagrade, ali i za bodove koji se računaju za rang listu Međunarodne biciklističke unije (UCI) na osnovu koje se dobijaju vize za Olimpijske igre", naveo je Gojić, a preneo Biciklistički savez Srbije.