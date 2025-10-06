KAPA DOLE! Duo Dimitrijević - Nedeljković za medalju na Svetskom prvenstvu! (FOTO)
Stefan Dimitrijević je u klasi F12 u bacanju kugle bio treći, hicem od 14,23 metara.
Zlato je pripalo Ukrajincu Volodimiru Ponamorenku koji je kuglu bacio 17,39 metara i postavio novi svetski rekord, dok je vicešampion sveta postao Letonac Emils Dzilna hicem od 16,63 metra.
- Mukotrpno smo radili za ovo trener moj Veljko Nedeljković i ja. Trud se isplatio i nagrada je došla u vidu bronzane medalje i solidnog rezultata. Što se tiče vrućine ovde i teških uslova, svima su bili uslovi isti, tako da ništa tu za mene nije bilo posebno teško ili lako u odnosu na druge, rekao je posle osvajanja medalje Dimitrijević.
Našeg najboljeg paraatletičara u bacanju kugle trenira Veljko Nedeljković, jedan od najboljih domaćih bacača kugle i osvajač mnogobrojnih medalja.
Sem Dimitrijevića, u Nju Delhiju se medaljom okitio i Nebojša Đurić u bacanju kugle F55. Postavio je lični rekord hiceom od 12,52 metara što je bio drugi najbolji rezultat.
