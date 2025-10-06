- Mukotrpno smo radili za ovo trener moj Veljko Nedeljković i ja. Trud se isplatio i nagrada je došla u vidu bronzane medalje i solidnog rezultata. Što se tiče vrućine ovde i teških uslova, svima su bili uslovi isti, tako da ništa tu za mene nije bilo posebno teško ili lako u odnosu na druge, rekao je posle osvajanja medalje Dimitrijević.