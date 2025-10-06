Slušaj vest

Sedmostruki svetski šampion u Moto GP-u Mark Markes propustiće naredne dve trke zbog preloma i povrede ligamenta desnog ramena, saopštio je danas njegov tim.

Vozač Dukatija je prebačen u Madrid nakon pada u prvom krugu Velike nagrade Indonezije, kada ga je iz ravnoteže izbacio Italijan Marko Beceki (Aprilija).

Odmah po dolasku u Španiju podvrgnut je detaljnim lekarskim pregledima, koji su otkrili "prelom u predelu korakoidnog nastavka i oštećenje ligamenta desnog ramena". Tim je naglasio da povreda nije povezana s ranijom operacijom istog ramena.

Kako su naveli lekari, nema značajnog pomeranja kostiju, pa operacija nije potrebna. Markes će slediti konzervativni plan oporavka koji podrazumeva odmor i imobilizaciju povređenog ramena do potpunog zarastanja, zbog čega će propustiti trke u Australiji (17–19. oktobar) i Maleziji (24–26. oktobar).

"Srećom, povreda nije ozbiljna, ali je važno da poštujem vreme oporavka. Cilj mi je da se vratim pre kraja sezone, ali bez žurbe i u skladu s preporukama lekara. Ostvarili smo sve ciljeve, i timske i lične, tako da je sada prioritet potpuni oporavak", rekao je Markes, koji je prethodne nedelje u Japanu osvojio svoju sedmu titulu šampiona sveta.

Napredak tridesetdvogodišnjeg Španca procenjivaće se na nedeljnom nivou, a povratak na stazu zavisiće od brzine njegovog oporavka.