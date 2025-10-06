Slušaj vest

Sedmostruki svetski šampion u Moto GP-u Mark Markes propustiće naredne dve trke zbog preloma i povrede ligamenta desnog ramena, saopštio je danas njegov tim.

Vozač Dukatija je prebačen u Madrid nakon pada u prvom krugu Velike nagrade Indonezije, kada ga je iz ravnoteže izbacio Italijan Marko Beceki (Aprilija).

Mark Markes Foto: Screenshot, Jure Makovec / AFP / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

 Odmah po dolasku u Španiju podvrgnut je detaljnim lekarskim pregledima, koji su otkrili "prelom u predelu korakoidnog nastavka i oštećenje ligamenta desnog ramena". Tim je naglasio da povreda nije povezana s ranijom operacijom istog ramena.

Kako su naveli lekari, nema značajnog pomeranja kostiju, pa operacija nije potrebna. Markes će slediti konzervativni plan oporavka koji podrazumeva odmor i imobilizaciju povređenog ramena do potpunog zarastanja, zbog čega će propustiti trke u Australiji (17–19. oktobar) i Maleziji (24–26. oktobar).

"Srećom, povreda nije ozbiljna, ali je važno da poštujem vreme oporavka. Cilj mi je da se vratim pre kraja sezone, ali bez žurbe i u skladu s preporukama lekara. Ostvarili smo sve ciljeve, i timske i lične, tako da je sada prioritet potpuni oporavak", rekao je Markes, koji je prethodne nedelje u Japanu osvojio svoju sedmu titulu šampiona sveta.

Napredak tridesetdvogodišnjeg Španca procenjivaće se na nedeljnom nivou, a povratak na stazu zavisiće od brzine njegovog oporavka.

Markes je već imao ozbiljnu povredu istog ramena 2020. godine, zbog koje je propustio celu sezonu nakon više operacija.

Ne propustiteOstali sportoviPRVE REČI MARKESA NAKON JEZIVE NESREĆE! Udario o asfalt, izleteo sa staze, polomio ključnu kost pa se oglasio - njegove reči su svi čekali!
Mark Markes Velika nagrada Nemačke
Ostali sportoviJEZIV PAD ČUVENOG ŠAMPIONA! ZA DLAKU JE IZBEGNUTA TRAGEDIJA: Izlateo sa staze, završio u bolnici sa prelomom! Nije mogao da pomeri ruku, pogledajte snimak užasa
Screenshot 2025-10-05 110510.jpg
Ostali sportoviMOTO GP ŠAMPIONAT: Mark Markes pobednik trke u Mizanu
Mark Markez, Moto GP
Ostali sportoviVELIKA NAGRADA KATALONIJE: Mark Markes pobedio u 14. sprint trci ove sezone
Mark Markes