Čuveni američki skejtborder Mark "Gator" Rogovski ostaće upamćen kao jedan od najvećih zločinaca u istoriji sporta.

Osamdesetih godina Mark Rogovski bio je velika zvezda u Americi. Imao je, naizgled, savšen život. Bio je uspešan skejtborder, poznat širom sveta i veoma bogat. Sjajno se zabavljao i imao je prelepu devojku koja ga je obožavala.

Sve je bilo u najboljem redu, dok ga određeni događaji nisu zauvek promenili. Popularni "Gator" 1991. godine osuđen je za silovanje i ubistvo 22-godišnje devojke Džesike Bergsten.

Ali, krenimo ispočetka... Gator je rođen u Bruklinu u Njujorku, ali se nakon razvoda roditelja sa majkom i bratom preselio u San Dijego u Kaliforniji. Tamo je ubrzo zavoleo skejt i sa sedam godina počeo je da se bavi ovim ovim sportom.

1/5 Vidi galeriju Mark Gator Rogovski - skejtborder i ubica Foto: Joel Zwink / Zuma Press / Profimedia

Vežbao je svakog dana u skejt parku, a kada je imao 12 godina privukao je pažnju lokalnih skejtbording timova i počeo je da se takmiči.

Nizao je uspehe na lokalnim turnirima, a njegov talenat ubrzo su prepoznali i ozbiljni sponzori, pa je Mark već sa 14 godina postao poznat kao profesionalni skejtborder.

Nakon prve ozbiljnije titule, koju je osvojio na kanadskom amaterskom prvenstvu u Vankuveru, počeo je da zarađuje ozbiljan novac od prodaje odeće i opreme za skejtbording. Sklopio je ugovor sa tada popularnim brednom "Vision", koji je koristio njegovo ime na svojim proizvodima, pa je Mark svakog meseca od toga zarađivao oko 15 hiljada dolara.

Gator je u to vreme bio neverovatno popularan i izazivao je neviđenu pažnju gde god se pojavi. Na jednoj turneji u Arizoni 1987. godine upoznao je dve 17-godišnje plavuše - Brendi Meklejn i njenu prijateljicu Džesiku Bergsten.

Mark je bio očaran zanosnom Brendi, proveli su ceo vikend zajedno i zaljubili se jedno u drugo. Zvao ju je svakog dana i redovno slao ljubavna pisma, samo mu je ona bila u mislima. Nekoliko meseci kasnije predložio joj je da se preseli kod njega i ona je odmah pristala.

Kupio je ranč u planinama samo za njih dvoje. Međutim, zanosnoj plavuši je ubrzo tu postalo dosadno, pa su odlučili da se presle u sunčani Karlsbad.

Bili su nerazdvojni i važili su za najlepši par na plaži u to vreme. Gator je vodio Brendi svuda gde je išao - na takmičenja, snimanje promotivnih spotova... Bila je centar njegovog sveta.

Alkohol = problem

Zbog preteranog konzumiranja alkohola u to vreme Gator je imao problema sa kontrolom besa i agresije. Na jednoj od svojih turneja po Australiji 1989. godine nakon napornog dana prišao mu je jedan dečak kako bi uzeo autogram, ali Gator nije bio raspoložen i pokušao je da ga eskivira. Dete je bilo uporno i to ga je iznerviralo, pa ga je pred svima udario. Nakon ovog incidenta prodaja njegovog brenda je naglo opala u Australiji.

U to vreme tradicionalni skejt parkovi polako su izlazili iz mode. Primat su uzimali urbani sketeri koji su vešti u savladavanju neobičnih prepreka. Gatoru je bilo teško da prati novi trend i njegova karijera lagano je počela da tone.

1/7 Vidi galeriju Mark Gator Rogovski čuveni skejtborder Foto: Printscreen

Na njegovu žalost, novi trend negativno se odrazio i na poslovanje kompanije "Vision" u kojoj je proveo čitavu karijeru. Nekada uspešna firma je morala da proglasi bankrot, što je bio novi ozbiljan udarac za Gatora.

Jeziva scena u hotelu

Na proslavi nakon svetskog kupa u Nemačkoj, Gator se napio i nestao. U jednom momentu menadžer ga je kroz prozor video kako se penje na nešto što je ličilo na građevinski kran, a zatim skače sa ogromne visine. Pao je na ogradu od kovanog gvožđa i zadobio ozbiljne povrede. Pojavio se u hotelskoj sobi natopljen krvlju. Na putu do bolnice imao je jezive bolove i bio je toliko pijan da nije uspevao da se iskontroliše. Narednog dana nije mogao da se seti zašto se nalazi u bolnici i odakle mu ti silni šavovi.

Nakon incidenta rešio je da promeni način života. Sprijateljio se sa bivšim surferom Ogijem Konstantinom koji se nakon burnog života okrenuo Bogu. Gator je silno želeo promeni svoj život iz korena, pa je rešio da se i sam posveti veri. Pokušao je da ubedi i Brendi da krene istim putem, ali ona nije bila spremna da se odrekne zabavnog života koji je vodila.

Nije joj se dopao nov način života koji je Gator želeo, pa je raskinula s njim i vratila se kod roditelja u San Dijego.

Raskid je uništio Gatora. Počeo je da pije više nego ikad i njegovi izlivi besa bili su sve žešći. Stvari su se dodatno pogoršale kada je Brendi pronašla novog dečka, mladog surfera. Gator je bio opsesivno ljubomoran i počeo je da ih uhodi. Neprestano je zvao telefonom i ostavljao jezive poruke na "sekretarici".

Jedne noći, Brendi se vratila kući i shvatila da je neko provalio. Lopov je uzeo sve što je Gator kupio, uključujući i njen auto. Naravno, svi su sumnjali da je o učinio slavni sportista.

Foto: Printscreen

Poslednje što je Gator rekao Brendi bila je pretnja da će je negde odvesti, silovati i ubiti.

Misterija

Devojka se toliko uplašila da je odlučila da se preseli u Njujork. To nije rekla nikome osim svojim roditeljima. Tajnu je krila i od najbolje prijateljice Džesike koja se u to vreme selila upravo u San Dijego.

Kada je stigla u grad, Džesika je nazvala telefonom Gatora i pitala ga da li može da joj pokaže grad, ne sluteći kakav pakao od života je napravio njenoj drugarici. Proveli su tog 21. marta 1991. godine ceo dan zajedno. Ručali u restoranu, a onda uzeli nekoliko filmova, flaša vina i otišli kod Gatora. Kada je rešila da krene kući, on joj je rekao da ga sačeka dok ne proveri nešto u svom automobilu.

Vratio se sa metalnom šipkom i udario devojku dva puta po glavi. Nakon što ju je onesvestio, stavio joj je lisice na ruke i odvukao u svoju spavaću sobu. Vezao ju je za krevet i silovao dva do tri sata. Džesika, koja je još uvek bila svesna, molila ga je da prestane. Vrištala je što je glasnije mogla, nadajući se da će je neko čuti. U nameri da je ućutka, Gator je izvadio torbu i stavio na njenu glavu, a onda je golim rukama zadavio.

Telo mrtve devojke ubacio je u vreću, odvezao se do pustinje i tamo je zakopao. Iznajmio je mašinu za dubinsko čišćenje tepiha kako bi oprao mrlje krvi i prevrnuo dušek da sakrije krv koja je bila tamo.

Nekoliko nedelja kasnije policija je došla da ga ispita o njenom nestanku, ali nije im bio sumnjiv. Džesikin otac nije bio zadovoljan kako policija rešava pitanje nestanka njegove ćerke, pa je došao u San Dijego da je sam potraži. Ceo okrug bio je oblepljen plakatima na kojima je bio lik nesrećne devojke. Otac je pričao sa njenim prijateljima, čak se jednom prilikom i sa Gatorom sastao kako bi ga pitao zna li gde mu je ćerka.

Priznanje zločina

Sportista bi sigurno prošao nekažnjeno za ovaj svirepi zločin, da nije imao problema sa grižom savesti. Poverio se svom dobrom prijatelju verniku, koji ga je ubedio da ode u policiju.

Foto: Printscreen

Prihvatio je savet, otišao je i priznao šta je uradio. Narednog dana odveo je detektive u pustinju i pokazao gde je zakopao telo. Policija je pronašla leš devojke koji je bio u fazi raspadanja i nakon detaljnih analiza utvrđeno je da je reč o Džesiki.

Gator je do detalja opisao šta joj je radio u svojoj sobi. Priznao je da je ubio Džesiku kako bi se osvetio Brendi.

Sportista se 6. marta 1992. na suđenju izjasnio krivim za prvostepeno ubistvo i silovanje, pa je izbegao smrtnu kaznu.

Kasnije je napisao i izjavu na četiri stranice u kojoj se izvinjava Džesikinoj porodici.

Osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu sa mogućnošću uslovnog otpusta nakon 31 godine robije. Odbor za uslovni otpust je 2019. godine tražio njegovo puštanje na slobodu, ali je guverner Kalifornije odbacio zahtev. Ove godine Rogovski je ponovo predao zahtev za otpustom, ali je odgovor opet bio isti: zahtev se odbija.