Maja 2024. održan je prijateljski meč dva bratska bokserka kluba na Kalemegdanu, između srpske Crvene zvezde i grčkog Olimpijakosa, spektakl iz kojeg se rodila ideja ideja i incijativa o pokretanju Evropske Lige šampiona u boksu.

Fantastična boks manifestacija u Beogradu ostavila je dubok trag na prvog čoveka Evropske boks konfederacije Joanisa Filipatosa koji je odlučio da se od 2025. krene u evropsku boks revoluciju organizacijom evropske boks Lige šampiona u kojoj bi učestvovali najveći klubovi Starog kontinenta.

"BK Crvena zvezda je u plej ofu evropske Lige šampiona za 2025. gde smo se plasirali zahvaljujući svim rezultatima koje smo ostvarili na domaćoj, regionalnoj i evropskoj sceni kroz naše članove koji su se borili na međunarodnim takmičenjima. Svi rezultati se gledaju, sabiraju i oni su presudni za plasman u završnicu ovog takmičenja. To je jako važno jer ovim parametrima koji se uzimaju u obzir i kao ključni zapravo klubove koji sebe žele videti u plej ofu evropske Lige šampiona teraju da celu godinu rade i da na svakom takmičenju ciljaju najviše rezultate. Nema opuštanja, svako takmičenje je podjednako važno i sve se gleda i boduje, a to dovodi i do kvaliteta, snage kluba i kroz sve to masovnosti i popularnosti što je ključ za budućnost", objašnjava direktor BK Crvena zvezda Aleksandar Nikolić.

BK Crvena zvezda meč plej ofa Lige evropskih šampiona boksuje 31. oktobra u Beogradu.

Savremeno doba traži nove moduse rada i saradnje i u boksu, sportu koji postoji kroz milenijume na razne načine i koji je na olimpijskoj sceni od prvih Olimpijskih igara.