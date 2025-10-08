BOKSERI CRVENE ZVEZDE U PLEJ-OFU LIGE ŠAMPIONA: Boks revolucija stiže u Beograd
Maja 2024. održan je prijateljski meč dva bratska bokserka kluba na Kalemegdanu, između srpske Crvene zvezde i grčkog Olimpijakosa, spektakl iz kojeg se rodila ideja ideja i incijativa o pokretanju Evropske Lige šampiona u boksu.
Fantastična boks manifestacija u Beogradu ostavila je dubok trag na prvog čoveka Evropske boks konfederacije Joanisa Filipatosa koji je odlučio da se od 2025. krene u evropsku boks revoluciju organizacijom evropske boks Lige šampiona u kojoj bi učestvovali najveći klubovi Starog kontinenta.
"BK Crvena zvezda je u plej ofu evropske Lige šampiona za 2025. gde smo se plasirali zahvaljujući svim rezultatima koje smo ostvarili na domaćoj, regionalnoj i evropskoj sceni kroz naše članove koji su se borili na međunarodnim takmičenjima. Svi rezultati se gledaju, sabiraju i oni su presudni za plasman u završnicu ovog takmičenja. To je jako važno jer ovim parametrima koji se uzimaju u obzir i kao ključni zapravo klubove koji sebe žele videti u plej ofu evropske Lige šampiona teraju da celu godinu rade i da na svakom takmičenju ciljaju najviše rezultate. Nema opuštanja, svako takmičenje je podjednako važno i sve se gleda i boduje, a to dovodi i do kvaliteta, snage kluba i kroz sve to masovnosti i popularnosti što je ključ za budućnost", objašnjava direktor BK Crvena zvezda Aleksandar Nikolić.
BK Crvena zvezda meč plej ofa Lige evropskih šampiona boksuje 31. oktobra u Beogradu.
Savremeno doba traži nove moduse rada i saradnje i u boksu, sportu koji postoji kroz milenijume na razne načine i koji je na olimpijskoj sceni od prvih Olimpijskih igara.
"Do kvaliteta i usavršavanja može se doći samo saradnjom, zajedničkim razvojem i radom. Zvezda i Olimpijakos su spektaklom koji smo organizovali 25. maja 2024. na Kalemegdanu pokazali da je vreme za se sve boks sile Evrope udruže i krenu u zajedničko delovanje kako bi naša plemenita veština vratila sjaj i bila ponovo sportska sila. Boks je sport u kome su uvek vladali red, disciplina, druženje i prijateljstva koja ostaju večna, to je nešto što ova Liga šampiona takođe propagira i želi da vrati na veliku evropsku boks scenu. Zvezda je ponosna što se upravo na spektaklu koju je naš klub organizovao 2024. rodila ova ideja i što smo deo ove lepe sportske priče" – zaključio je Nikolić.