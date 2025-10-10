Slušaj vest

Čitava Amerika zanmela je od šoka kada je u januaru 1999. godine odjeknula vest da je NFL as Rej Karut organizovao zaveru za ubistvo svoje trudne devojke Čerike Adams.

Jedan od najvećih problema sa kojim se suočavaju bogate sportske zvezde u Americi jesu neželjene trudnoće. Nakon prolaznih avantura devojke ostaju u drugom stanju, posle čega traže finansijsko izdržavanje. Karutu se upravo to dogodilo, pa je na najsuroviji mogući način odlučio da reši problem.

Nakon kraće veze Karutova devojka Čerika ostala je u drugom stanju. On joj je odmah stavio do znanja da ne želi dete, međutim, 24-godišnja devojka bila je rešena u nameri da postane majka - nije želela da abortira, iako je sportista to tražio od nje.

1/5 Vidi galeriju Bivši NFL as Rej Karut Foto: Printscreen, Jeff Siner / Newscom / Profimedia

Inače, Karut je već imao jedno vanbračno dete i plaćao je mesečnu alimentaciju od 3.000 dolara. U to vreme navodno je napravio i neka katastrofalna finansijska ulaganja, pa nije želeo da izdržava još jedno dete. Zato je skovao jeziv plan da ga se zauvek reši.

Rej Karut sa sinom Foto: Printscreen

Čerika je bila u osmom mesecu trudnoće kada je jedno veče sredinom oktobra izašla u bioskop sa Karutom. Nakon prijatne večeri koju su proveli zajedno, sportista je ispratio svoju devojku do njenih kola i ona je sama krenula kući. On je ušao u drugi automobil i krenuo za njom. Dok se vozila kroz predgrađe Šarlota, auto kojim je upravljao Karut je prošao ispred nje, a onda je naglo usporio, približio joj se i suvozač je ispalio četiri metka u pravcu nesrećne devojke.

Čerika Adams Foto: Printscreen

Teško ranjena sletela je svojim BMV-om sa puta u dvorište jedne privatne kuće, a Karut i njegovi saučesnici su pobegli. Devojka je uspela da preko telefona iz automobila pozove službu za hitne slučajeve. U telefonskom pozivu identifikovala je vozača koji je stao ispred nje i naterao je da uspori neposredno pre pucnjave - rekla je da je to bio Rej Karut, član NFL tima Karolina Panters, koji je pre toga bio u bioskopu s njom.

Čerikin automobil nakon pucnjave Foto: Printscreen

"Pucali su u mene. Otac moje bebe Rej Karut, fudbaler, bio je u autu ispred mene, usporio je i neko se zaustavio pored mene i učinio ovo", rekla je nesrećna devojka.

Odmah po dolasku u bolnicu urađen je hitan carski rez i beba je preživela. Nažalost, majka je bila u izuzetno teškom stanju. Nakon hiruških intervencija intubirana je, a kada je na kratko došla svesti napisala je na papiru da je Karut bio u automobilu iz kog su pucali na nju. Ubrzo nakon toga njeno stanje se dodatno pogoršalo i pala je u komu.

Na osnovu telefonskog poziva i njenih beleški policija je uhapsila poznatog sportistu.

Ključni dokaz Foto: Printscreen

Odmah za njim pao je i Majkl Kenedi iz Šarlota, za kog se sumnjalo da je iznajmio automobil iz kog je pucano. Kenedi je imao bogat kriminalni dosije. Nakon Kenedija na red je došao i Vilijam Edvard Votkins iz Njujorka, koji je takođe imao debeo dosije. On je bio osumnjičen da je pucao na Čeriku Adams.

Majkl Kenedi Foto: Printscreen

Karut je 6. decembra pušten na uslovnu slobodu, pošto je platio kauciju od tri miliona dolara. Uslov je bio da se odmah preda ako beba ili majka preminu. Osam dana kasnije nesrećna Čerika je umrla nakon otkazivanja organa.

Foto: Printscreen

Krajem decembra testovi su pokazali da je sportista otac dečaka koga je rodila nesrećna Čerika.

Na suđenju jedan od saučesnika Majkl Kenedi priznao je da je iznajmio automobil iz kog su pucali na trudnicu i da mu je Karut dao 100 dolara da kupi pištolj. Votkins je na suđenju otkrio da ga je Karut unajmio, prvo sa idejom da prebije Čeriku kako bi izgubila bebu, a potom i da je ubije.

Umesto da se pojavi u policiji, Rej Karut je rešio da beži, ali potraga za njim nije dugo trajala. Već sledećeg dana FBI agenti su ga našli kako se krije u gepeku automobila na parkingu jednog motela u Tenesiju. Vraćen je u Severnu Karolinu i zadržan u zatvoru do suđenja.

Tužilaštvo je kao svedoka pozvalo bivšu devojku NFL as Amber Tarner, koja je rekla da je abortirala nakon što joj je Karut pretio da će je ubiti. Mišel Rajt, majka Kurtovog tada šestogodišnjeg sina, takođe je svedočila da joj je sportista pretio.

Rej Karut sa bivšom devojkom Foto: Printscreen

Nakon gotovo godinu dana suđenja i 70 svedoka usledile su završne reči i presuda. Rej Karut osuđen je na 18 godina i 11 meseci zatvora zbog zavere za ubistvo svoje devojke Čerike Adams. Ubica Votkins dobio je 40 godina zatvora, a Kenedi koji je priznao krivicu za drugostepeno ubistvo dobio je 11 godina i osam meseci.

Čerika Adams Foto: Printscreen

Dečak koga je Karut želeo da se reši na kraju je preživeo, ali je rođen sa trajnim oštećenjem mozga i cerebralnom paralizom zbog zbog posledica pucnjave.

Sin Reja Karuta i Čerike Adams Foto: Printscreen

Nakon gotovo 19 godina provedenih iza rešetaka bivši NFL as je 2018. godine pušten je iz zatvora.

Karut se na kraju pokajao i zatražio oproštaj za sve što je uradio. Pre izlaska na slobodu majci ubijene devojke, koja je podigla njegovog sina, poslao je pismo na 15 stranica.

"Osećam se odgovornim za sve što se dogodilo. I samo želim da ona zna da mi je zaista žao zbog svega".

Čak je i izrazio interesovanje da se brine o svom sinu nakon izlaska na slobodu. Posle svega što je uradio opet je smatrao da ima pravo na to.

"Trebalo bi da odgajam svog sina. On nikada neće imati svoju majku u životu, ali i dalje bi mogao da ima mene" poručio je Karut.

Po izlasku iz zatvora Karut se preselio u Pensilvaniju, gde i danas živi. Nije odustao od namere da se poveže sa sinom, pa je 2019. navodno majci ubijene devojke prebacio na račun pozamašnu svotu novca. Njegov sin je 2021. završio srednju školu i i dalje živi kod svoje bake. Činjenica da pati od neizlečive bolesti ni na koji način ga nije omela.

Sin Čerike Adams i Reja Karuta Foto: Printscreen

Karut je sada oženjen i živi na jugozapadu Sjedinjenih Država.

