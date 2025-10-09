Jedan od najvećih sportista svih vremena je krajem 2013. godine preživeo tešku nesreću na skijanju, a posledice su ogromne.

Informacije o stanju Mihaela Šumahera gotovo da ni ne dolaze do javnosti. To je želja porodice koja uspešno krije sve vezano za sedmostrukog šampiona Formule 1.

S vremena na vreme se pojavi informacija, a kada se to desi, ljubitelji Formule 1 širom sveta bruje o tome.

Sada je poznati Feliks Forner, nemački novinar, naveo da Šumaher više ne može da govori.

"On više ne može da izražava misli jezikom. To je vrlo tužno stanje", rekao je Gorner.

Poručio je potom i nešto što niko nije želeo da čuje.

"Bio je heroj, neuništiv, a sada se svi samo držimo nade. Ali, on jednostavno nije dobro i verovatno ga više nikada nećemo videti".

