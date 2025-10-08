Slušaj vest

Srpski džudisti, reprezentativci Aleksandra Andrić (Novosadski) i Mihajlo Simin (Crvena zvezda) pobrinuli su se za odlične vesti, osvojene su srebro i bronza drugog takmičarskog dana juniorskog šampionata sveta čiji je domaćin glavni grad Perua – Lima.

Aleksandra Andrić mlada ali već trofejna srpska džudistkinja na putu do finala pobedila Indijku Taibanganbi Čanu Kaidemom (ipon - 1:42 minuta), Brazilku Mariju Eduardu Oliveiru („zlatan bod“ - 5:47 minuta), Ruskinju Evu Ognjivovu (ipon – 1:35 minuta), i u polufinalu Francuskinju afričkog porekla, Teofilu Darbe-Takam (ipon - 2:39 minuta). U finalnom okršaju Andrićeva je posle četiri pobede u Limi, zaustavljena od Švajcarkinje afričkih korena, Epril-Lin Fohud, zahvatom za ipon posle svega 55 sekundi borbe. Fohudova je iskoristila momenat iznenađenja, napravila zahvat i domogla se zlata. Ipak srpska supertalentovana Aleksandru Andrić je posle brojnih uspeha ove godine na tatamiju, sezonu je krunisala zvanjem vicešampiona planete.

Da podsetimo Aleksandra je u aprilu ove godine uspešno debitovala u seniorskoj konkurenciji na Evropskom šampionatu u Podgorici, gde je osvojila bronzanu medalju., jedina iz tabora „orlova“ kojoj je pošlo za rukom da osvoji odličje u Crnoj Gori. ,

Od Mihajla Simina Zvezdinog prvotimca u nacionalnom kimonu s pravom se očekivao vrhunski rezultat. Aktuelni prvak Evrope iz Bratislave, u Limi je osvojio bronzano odličje savladavši druga iz reprezentacije Dušana Grahovca, zahvatom za ipon u finišu regularnog toka borbe – 3:59 minuta.

Simin uzdanica beogradske Crvene zvezde pod stručnim vođstvom trenera Davida Radulovića na putu do bronzanog odličja, ostvario je tri pobede i jedan poraz. Šampion Starog kontinenta, Mihajlo Simin prvo je savladao odličnog Brazilca Luana Almeidu (ipon - 3:21 minuta). Nezgodnog protivnika Ermana Gurgena iz Turske rešio je u zlatnom bodu posle 5:05 minuta borbe. U četvrtfinalu ni Estonac Saada Dikajev nije mogao da nađe rešenje za izuzetno raspoloženog Mihajla Simina koji meč završava maksimalnim rezultatom 10:0 za samo minut i sedam sekundi. Na žalost u polufinalu Zvezdinog prvotimca je pobedio Japanac Haru Akita koji se kasnije okitio zlatnom medaljom na SP u Limi. Dešavanja na tatamiju dovela su do situacije u kojoj je Simin u duelu za bronzano odličje snage odmerio sa odličnim Dušanom Grahovcem, drugom iz reprezentacije.

U borbi dva borca svetske klase, Mihajla Simina i Dušana Grahovca, očekivano viđen je vrhunski džudo. Bio je to taktički neizvestan i do kraja neizvestan meč. Na samom isteku regularnog dela meča ( 3:59) Simin je iznenadio Grahovca oštrim sumi gaešijem, poentirao iponom i ujedno osvojio bronzu.

-Presrećan sam jer sam pre samo mesec dana osvojio titulu šampiona Evrope za juniore a sada se sa Svetskog prvenstva u Peruu vraćam sa bronzanom medaljom. Želim da se zahvalim mojoj Crvenoj zvezdi na podršci i poverenju koje sam sa ovom svetskom medaljom opravdao na najbolji način. Hvala predsednicima Stojanu Vujku i Ivanu Bošnjaku kao u predsedniku Džudo saveza Srbije Ivanu Torodovu na podršci i što su verovali u mene rekao je Mihajlo Simin, osvajač bronzane medalje na SP za juniore u Limi.

Dušan Grahovac (na slici) je na putu do borbe za medalju, voljom žreba imao meč više od Simina. Na startu je Grahovac pobedio Peruanca Fatiha Munjosa (ipon - 26 sekundi), potom Brazilca Enca Trombinija (“zlatan bod” - 5:42 minuta), pa Danijela Šulgina iz Sjedinjenih Američkih Država (ipon - 24 sekune). U četvrtfinalu Grahovac je poražen od Holanđanina Džošue de Langea (ipon - 1:44 minuta), pa je potom u repersažu Grahovac savladao Sandra Aklourija iz Gruzije (ipon - 2:12 minuta).

Drugog takmičarskog dana na SP u Limi na tatamiju su bili i Veljko Varničić (do 73 kg) i Jelena Nišavić (do 63 kg). Varničić, kadetski (U18) prvak sveta i Evrope, savladao je Čileanca Benjamina Sesaresa (ipon - 52 sekunde), potom je poražen od ovogodišnjeg vice prvaka Evrope iz Bratislave, Nareka Vardanijana iz Švedske (vazari – 4:00 minuta). Nišavićeva je na startu poražena od aktuelne juniorske vicešampinke Evrope, Nemice Sare-Džoj Bauer (ipon - 3.44 minuta). Varničić je ove godine osvojio sve što se može osvojiti u konkurenciji kadeta akoji je debitovao na Svetskom juniorskom prvenstvu u Limi, gde se namerio na dve godine starije rivale.

Na startu SP u Limi, Matija Jeremić (do 66 kg) i Bojana Savić (do 52 kg) doživeli su poraze u eliminacijama. Jeremić je izgubio od Sebastijana Kolara iz Mađarske, a Bojana Savić od Japanke Hako Fukunage, osvajačice bronze na SP u Limi.

U Limi je danas, poslednji takmičarski dan SP za juniore u individualnoj konkurenciji, a na borilište će da izađe petoro “orlića”: Boris Rutović, Marko Jovanović (obojica do 90 kg), Milan Bulaja, Lazar Ždrale (obojica do 100 kg) i Jovana Stjepanović (do 78 kg).