Duel između Srbije i Grčke počeo je pobedom Nikolasa Teodorua protiv Aleksandra Predkea, ali su rezultat preokrenuli Velimir Ivić , koji je savladao Antoniosa Pavlidisa, i Aleksandar Inđić, koji je bio bolji od Janisa Papajoanua. Partija između Alekseja Sarane i Stamatisa Kurkulosa završena je podelom poena.

U meču između Srbije i Italije vođena je velika borba i na kraju su sve četiri partije završene pobedama šahistkinja koje su imale bele figure. Poene za Srbiju osvojile su Sofija Pogorelskih protiv Olge Zimine i Elif Mehmed protiv Enrike Zito, a pobede Italiji donele su Marina Brunelo protiv Teodore Injac i Tea Guči protiv Adele Velikić.