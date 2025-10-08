Šahisti Srbije su u Batumiju, u četvrtom kolu ekipnog prvenstva Evrope, pobedili Grčku sa 2,5:1,5 i izdvojili su se na čeli tabele kao jedina selekcija sa osam bodova, dok su naše šahistkinje protiv Italije odigrale nerešeno 2:2 i trenutno su 19. sa četiri boda.
ČETVRTA POBEDA SRPSKIH ŠAHISTA: Sjajan dan za Srbiju u Batumiju
Duel između Srbije i Grčke počeo je pobedom Nikolasa Teodorua protiv Aleksandra Predkea, ali su rezultat preokrenuli Velimir Ivić, koji je savladao Antoniosa Pavlidisa, i Aleksandar Inđić, koji je bio bolji od Janisa Papajoanua. Partija između Alekseja Sarane i Stamatisa Kurkulosa završena je podelom poena.
U meču između Srbije i Italije vođena je velika borba i na kraju su sve četiri partije završene pobedama šahistkinja koje su imale bele figure. Poene za Srbiju osvojile su Sofija Pogorelskih protiv Olge Zimine i Elif Mehmed protiv Enrike Zito, a pobede Italiji donele su Marina Brunelo protiv Teodore Injac i Tea Guči protiv Adele Velikić.
(Fonet)
