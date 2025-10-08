Pitanje pobednika rešeno je praktično već u prvoj četvrtini koju su Novobeograđani rešili u svoju korist rezultat 8:1
REGIONALNA LIGA: Posle Crvene zvezde, Novi Beograd potopio i Partizan
Vaterpolisti Novog Beograda upisali su i drugu pobedu u regionalnoj ligi.
Posle pobede nad Crvenom zvezdom na startu, Novobeograđani su u drugom kolu savladali Partizan 13:10.
U nastavku meča crno-beli su uspeli da smanje ubedljivu prednost, ali ne i da ugroze trijumf Novog Beograda.
U nastavku meča crno-beli su uspeli da smanje ubedljivu prednost, ali ne i da ugroze trijumf Novog Beograda.
U ostalim utakmica drugog kola Primorac je nadigrao Budućnost 21:11, dok je kragujevački Radnički pomalo neočekivano izgubio od Jadrana iz Herceg Novog sa 14:12. Poslednji meč ove runde igra se u petak kada Crvena zvezda dočekuje Šabac.
