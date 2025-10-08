Vaterpolisti Novog Beograda upisali su i drugu pobedu u regionalnoj ligi.

VK Novi Beograd Foto: VK Novi Beograd, Vedran Galijas / imago sportfotodienst / Profimedia

Posle pobede nad Crvenom zvezdom na startu, Novobeograđani su u drugom kolu savladali Partizan 13:10.

Pitanje pobednika rešeno je praktično već u prvoj četvrtini koju su Novobeograđani rešili u svoju korist rezultat 8:1.

U nastavku meča crno-beli su uspeli da smanje ubedljivu prednost, ali ne i da ugroze trijumf Novog Beograda.

U ostalim utakmica drugog kola Primorac je nadigrao Budućnost 21:11, dok je kragujevački Radnički pomalo neočekivano izgubio od Jadrana iz Herceg Novog sa 14:12. Poslednji meč ove runde igra se u petak kada Crvena zvezda dočekuje Šabac.

