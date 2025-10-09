Slušaj vest

Australijski MMA borac Suman Mohtarijan (33) ubijen je u sredu uveče u predgrađu Sidneja, Riverstonu. Napad se dogodio dok je bio u šetnji, a policija veruje da je reč o ciljanom napadu povezanom s kriminalnim bandama.

Svedoci su ispričali da su pucnji došli iz crvenog "audija", a iako je hitna pomoć brzo stigla, Mohtarijanu nije bilo spasa. Napadač je još u bekstvu, a policija intenzivno traga za njim.

Američki "Nindža" unakazio lice borcu iz UAE Foto: Screenshot

Ovo nije bio prvi pokušaj atentata, u februaru ove godine naoružani muškarac, prerušen u dostavljača, pokušao je da ga upuca ispred sale za trening.

Mohtarijan je bio poznat po učešću u 27. sezoni "The Ultimate Fightera", gde je trenirao pod vođstvom Stipe Miočića. Iako je izgubio već u prvoj borbi, UFC mu je ponudio ugovor.

Debitovao je u decembru 2018. na UFC događaju u Adelejdu, gde je poražen nokautom. Godinu dana kasnije izgubio je i drugi meč, u južnokorejskom Busanu, posle čega se povukao iz profesionalnog sporta sa skorom od osam pobeda i dva poraza.

