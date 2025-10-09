Tehnički organizator, Streličarski savez Srbije, položio je ispit jer i pored nemogućnosti da se takmičenja održe onako kako propozicije nalažu, ogromnim naporom svih koji su bili uključeni u organizaciju velikog događaja, prvenstvo je privedeno kraju. Na šampionatu bilo je preko 220 najboljih streličara iz 23 zemlje Evrope, konkurencija je bila strahovita, jača nego ikada. Borbe za medalje bile su fantastične i jedino za čime u Streličarskom savezu Srbije mogu da žele je medalja, a imali su ogromnu šansu da i taj zadatak ispune.

Imala je Srbija u tradicionalnom luku, jednom od četiri stila 3D streličarstva, miks tim u polufinalu koji su činili Mirjana Polik i Stevan Josipović, i nakon 16 strela, što regularni deo meča, bilo je nerešeno. Usledili su „produžeci“ i još po jedna strela za svakog učesnika polufinala. I tu je bilo nerešeno, pa je pobednik morao biti proglašen na osnovu toga čija je strela bila bliža apsolutnom centru mete, i tu je Austrija bila bolja za 7mm!

Nakon toga tandem Polik- Josipović imao je priliku da osvoji bronzanu medalju ali je u meču gde su sva četiri streličara bila neverovatno precizna, ipak, izgubio od Švedske. Posatak da je Srbija u tom duelu imala više poena nego učesnici finala slaba je uteha, medalja je izmakla za 7mm.

Imala je Srbija čak šest takmičara u eliminacijama, delu koji je usledio nakon kvalifikacija, gde su se našli po 16 najboljih u svakom stilu u obe konkurencije. Najviše očekivanja da će ostvariti plasman na podijum i domoći se medalje polagano je u Stevana Josipivića koji je u kvalifikacijama tradicionalnog luka bio ubedljivo najbolji, imao je tada 37 poena više od drugoplasiranog na tabeli.

Ipak, nedostatak iskustva u ovoj fazi, eliminacijama, i očigledno velika trema i breme favorita učini su svoje i Josipović je eliminisan u prvom kolu, baš kao i ostalih pet naših streličara. Ispali su Franja Polik i Mirjana Polik u istoj disciplini, u tradicionalnom luku, Aleksandar Višekruna u složenom luku, Saša Mitov u dugom luku i Igrid Tarnocki koja je takmičila u stilu goli luk.

Imala je Srbija učesnike u četvrtfinalu u obe ekipne konkurencije. Tamo su timove predstavljali po jedan učesnik iz svakog luka. Žene su u kvalifikacijama bile sedme. Nastupile su u sastavu: Mirjana Polik, Igrid Tarnocki, Svetlana Brkić i Koštana Stojadinović i u borbi za polufinale eliminisane su od Austrije.

Muški deo tima činili su Stevan Josipović, Aleksandar Višekruna, Saša Mitov i Danijel Rađen, bolja od Srbije, takođe u četvrtfinalu bila je Danska, koja je u nastavku takmičenja osvojila zlatnu medalju. Najuspešnija nacija šampionata je Italija koja je osvojila 11 medalja, od toga tri zlatna odličja.

Organizator zaslužuje sve pohvale za trud i znanje koje je uložio da bi se i pored magle, snega i kiše takmičenje održalo i privelo kraju a nastave li da treniraju u istom ritmu srpski streličari, u 3D disciplini, mogli bi nas već na nekom od narednih velikih takmičenja obradovati medaljom.

