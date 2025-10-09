Slušaj vest

Dve italijanske plivačice, koje su uhvaćene u krađi u Singapuru po povratku sa svetskog prvenstva, suspendovane su na tri meseca, saopštio je danas Plivački savez Italije..Benedeta Pilato, bronzana u disciplini 50 metara prsno, i Kjara Tarantino propustiće Evropsko prvenstvo u plivanju u malim bazenima Poljskoj u decembru.

Savez je naveo da je prihvatio pojedinačne sporazume o priznanju krivice koje su podnela obe takmičarke, uzimajući u obzir "saradnički stav sportistkinja koje su prihvatile odgovornost".

Prema izveštajima italijanskih medija, Pilato i Tarantino su zaustavljene na aerodromu u Singapuru i zadržane nekoliko dana nakon što je Tarantino primećena kako stavlja ukradenu kozmetiku u torbu svoje koleginice iz reprezentacije.

Oslobođene su nakon što se italijanska ambasada uključila u slučaj.

Incident se dogodio nešto više od nedelju dana nakon završetka svetskog prvenstva 3. avgusta, dok su plivačice putovale sa odmora na Baliju.

Dvadesetogodišnja Pilato osvojila je zlato u disciplini 100 metara prsno na svetskom prvenstvu 2022. godine, kao i još tri medalje na prvenstvima na dugom bazenu. Na Olimpijskim igrama u Parizu prošle godine završila je četvrta u disciplini 100 prsno.

Dvadesetdvogodišnja Tarantino osvojila je bronzu u mešovitoj štafeti 4x100 slobodno na Evropskom prvenstvu 2021. godine.