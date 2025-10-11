Slušaj vest

U nedelju 12. oktobra konjički klub "Bačka" iz Subotice organizovaće svoj poslednji zvanični trkački dan.

Na programu biće deset kasačkih trka u kojima je učešće najavilo preko devedeset grla iz sedamnaest konjičkih klubova.
Iz programa se izdvajaju trke "Državno prvenstvo za grla od 2 godine", trka u čast grada Subotice kao i memorijalne trke Tomislav Višnjić, Ivan Stipančević, Ljubomir Dulić i Antun Merković.

Sedam učesnika starosti dve godine nadmetaće se za titulu državnog šampiona a borbu treba očekivati između grla Power Boy, na čijim sulkama će biti mladi Luka Saulić, i Peggy Boy sa iskusnim vozačem Branislavom Mukićem koji je već slavio u klasnoj trci sa grlima Jimmy-Oaks (2012), Grifone (2013), Scania (2014), Bonaparta (2015) i Protecta Ferm (2016).

Četrdeset drugo izdanje trke u čast grada Subotice, čiji je idejni tvorac Zvonko Bogdan, ima sedam učesnika raspoređenih na tri različite distance. Prošlogodišnji pobednici, grlo Stan Getz A.T. i vozač Branko Skenderović, ponovo će uzeti učešće kao i Brenno Laumar sa Vladimirom Pribićem, koji su bili trostruki pobednici ove trke u periodu od 2021-2023. godine. Kraću distancu za 20m pokušaće da iskoristi grlo Igor de Vrie koje je prošlogodišnje učešće okončao kao trećeplasirani.

