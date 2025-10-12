Slušaj vest

Na svom Instagramu, poznati francuski fotograf Žan-Filip Piter, specijalizovan za nage umetničke, često i provokativne portrete, objavio je fotku atraktivne sportistkinje u izdanju koje je mnoge ostavilo bez daha.

Potpuno gola, nekada velika rivalka naše Ivane Španović - Darija stoji leđima okrenuta ka fotografu rukom prekrivajući grudi.

Fanovi su odlepili videvši je u ovakvom izdanju, pa su autora fotografije pitali da li će uskoro objaviti i ostatak slika sa snimanja. Ispostavilo se da je Darija želela da ima svoje nage fotografije i platila je privatnu sesiju slavnom fotografu.

"Bilo je to privatno fotografisanje. Bez objavljivanja u javnosti" .

Korisnici društvenih mreža su se razočarali jer su očekivali još materijala sa snimanja, pogotovo jer su fotografije koje Žan-Filip inače objavljuje daleko eksplicitnije.