Na svom Instagramu, poznati francuski fotograf Žan-Filip Piter, specijalizovan za nage umetničke, često i provokativne portrete, objavio je fotku atraktivne sportistkinje u izdanju koje je mnoge ostavilo bez daha.

Potpuno gola, nekada velika rivalka naše Ivane ŠpanovićDarija stoji leđima okrenuta ka fotografu rukom prekrivajući grudi. 

Fanovi su odlepili videvši je u ovakvom izdanju, pa su autora fotografije pitali da li će uskoro objaviti i ostatak slika sa snimanja. Ispostavilo se da je Darija želela da ima svoje nage fotografije i platila je privatnu sesiju slavnom fotografu. 

 "Bilo je to privatno fotografisanje. Bez objavljivanja u javnosti" .

Korisnici društvenih mreža su se razočarali jer su očekivali još materijala sa snimanja, pogotovo jer su fotografije koje Žan-Filip inače objavljuje daleko eksplicitnije. 

