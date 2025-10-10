Preveliki talasi osujetili su planove mlađanog Jovanovića, koji je imao izgledne šanse da se na kraju premijerne sezone domogne trećeg mesta u ukupnom plasmanu, ali ovog puta se nije dalo. Na kraju svega Jovanović je sezonu završio na četvrtom mestu, rešen da se naredne godine okiti odličjem.

– Poslednja trka bila je u Poreču. Minulog vikenda uslovi su bili preteški, talasi preveliki. Nadao sam se trećem mestu za kraj sezone, ali teški uslovi mislim da su presudili. Dva loša starta, jedan pad u drugoj trci, uslovili su da nisam uspeo da se domognem potrebnih bodova. Drugog dan su bili nerealni uslovi, pa je organizator odlučio da se druga trka ne vozi. Sve u svemu ovo mi je prva sezona u kojoj sam osvojio četvrto mesto u šampionatu Alpe Adria. Učestvovao sam u svim trkama u šampionatu. Spremam se za sledeću godinu, nastavljam sa fizičkim pripremama, teretanom i treninzima sa prijateljima iz Koprivnice koji su mi tokom čitave sezone pomagali. Rezultati za ovu godinu su sledeći: šampionat Srbije kategorija ski open 1. mesto, šampionat Mađarske kategorija ski gp1 – 3. mesto i Alpe Adria šampionat 4. mesto – sumirao je finalnu trku i sezonu Nemanja Jovanović.