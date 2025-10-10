Slušaj vest

Haton pronađen je mrtav u svom domu u Hajdu, blizu Mančestera, 14. septembra.

Na komemoraciji u mančesterskoj katedrali od oca se govorom oprostio njegov sin, takođe bokser, Kembel Haton.

"Ne mogu da opišem koliko ćeš mi nedostajati, tata, i koliko mi je teško što više nećemo stvarati nove uspomene, ali one koje imamo zauvek ću čuvati", rekao je Kembel, a preneo Bi Bi Si.

"Odrastajući, ugledao sam se na oca u svemu, u boksu, ali i u načinu na koji je živeo van ringa. Sve to proizlazi iz ljubavi koju sam imao i uvek ću imati prema njemu", dodao je on.

Majka slavnog boksera, Kerol Haton, u saopštenju pročitanom tokom službe, istakla je da je njen sin bio "narodni šampion".

""Hitmen" je bio obožavan od svoje armije navijača, narodni šampion, i upravo tako bi želeo da ga pamte. Ali za nas je bio naš mali šampion još od dana kada se rodio", navela je ona.

Sahrani su prisustvovali brojni poznati sportisti, među kojima bokseri Frejzer Klark, Nataša Džonas, Amir Kan, Skot Velč, Frenk Bruno, Beri Mekgigan i Entoni Krola, zatim bivši fudbaler Mančester Sitija Majk Samerbi, kao i bivši fudbaler i TV komentator Kris Kamara.

Počast su odali i pevač grupe "Oasis" Lijam Galager, bivši engleski reprezentativac i napadač Mančester Junajteda Vejn Runi sa suprugom Kolin, kao i Tajson i Tomi Fjuri.

Među prisutnima su bili i Šon Rajder i Mark Beri iz grupe "Happy Mondays", TV ličnost Kalum Best, komičar Pedi Mekginis, bivši kriket reprezentativac Endru Flintof i glumac Din Gefni.

Pogrebna povorka predvođena je poznatim žutim kombijem iz serije Mućke (Only Fools and Horses), koji je Haton posedovao i često vozio po svom rodnom gradu.

Tokom 15-godišnje karijere Haton je bio višestruki svetski šampion u lakoj velter kategoriji i imao je jednu titulu u velter kategoriji.

On je u decembru trebalo da se vrati u ring.

Tokom karijere ostvario je 45 pobeda, od kojih 32 nokautom i pretrpeo je tri poraza.

(Beta)