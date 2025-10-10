Slušaj vest

Bol (25) je odluku opisala kao "novo poglavlje u karijeri", ističući da je prelazak na dužu disciplinu "velika promena puna neizvesnosti i pravi izazov".

"Na stazi sada ima manje prepreka, ili su bar drugačije", našalila se Holanđanka u kratkom video-snimku kojim je obeležila dosadašnji tok karijere.

Femke Bol je ove godine osvojila drugo svetsko zlato na 400 metara s preponama, uz najbolji rezultat sezone u toj disciplini, na Svetskom prvenstvu u Tokiju u septembru. Uz to je osvojila srebro u štafeti 4x400 metara mešovito i bronzu u ženskoj štafeti 4x400.

(Beta)

