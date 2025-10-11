Slušaj vest

Tradicionalno takmičenje u ritmičkoj gimnastici „Jesenji kup Beograda“, koje već dugi niz godina organizuje Gimnastički savez Beograda, održano je u subotu 12. oktobra u sportskom centru BASK.

Na takmičenju je učestvovalo čak 147 gimnastičarki, uzrasta od najmlađih pionirki (2019. godište) do seniorki (2009. godište), koje su predstavljale devet beogradskih klubova.

Međutim, revija sporta, muzike, gracioznosti i artistike, ove godine je protekla u senci sumnji u regularnost i ozbiljnih optužbi roditelja.

Roditelji uputili prijavu inspekciji

Kako nezvanično saznaje Kurir, grupa roditelja takmičarki uputila je prijavu Republičkoj i Gradskoj inspekciji za sport, ukazujući na, kako tvrde, niz nepravilnosti u organizaciji i sprovođenju takmičenja.

U prijavi u koju je naša redakcija imala uvid, roditelji navode da su njihove primedbe usmerene pre svega na izbor sudija, način ocenjivanja i transparentnost suđenja.

„Prema pravilima Međunarodne federacije za ritmičku gimnastiku, svako takmičenje mora biti snimano, a snimci javno dostupni“, navodi se u prijavi.

Gimnastika jesenji skup



Roditelji tvrde da se takmičenja u organizaciji Gimnastičkog saveza Beograda godinama nisu snimala, sve do prošle godine, kada je nakon njihovih pritužbi i interesovanja medija snimanje uvedeno — ali, kako navode, ne uvek u skladu sa propisima.

Terzić: Sve je bilo po pravilima

Pred početak ovogodišnjeg „Jesenjeg kupa“ razgovarali smo sa Draganom Terzić, predsednicom Gimnastičkog saveza Beograda i glavnom sutkinjom takmičenja, koja je odbacila sve navode iz prijave kao neosnovane.

Terzić, koja je ujedno i trener i predsednica GK Palilula, kao i organizator i vrhovna sutkinja zajedno sa koleginicom Darijom Mitrović iz GK Partizan, izjavila je da su sumnje roditelja „teške optužbe koje narušavaju ugled sporta i pojedinaca“.

– Sve je urađeno po pravilima i u skladu sa standardima FIG-a. Sudijski tim je izabran po važećem protokolu, a svaki pokušaj osporavanja rezultata mora ići zvaničnim putem – rekla je Terzić, dodajući da „takvim optužbama mesto nije u medijima, već na sudu“.

Sekretarka Saveza: Vrhovne sutkinje raspoređuju elemente

Na pitanje Kurira o proceduri izbora sudija i podeli elemenata, sekretarka Saveza Biljana Pešić objasnila je da raspored i odgovornost određuju vrhovne sutkinje.

– One odlučuju koja sutkinja sudi koji element. Ukoliko postoje pritužbe, one se upućuju upravo njima, koje odlučuju o daljem postupanju – rekla je Pešić

Sumnje traju godinama

Kako saznajemo, ovo nije prvi put da se roditelji žale na regularnost takmičenja u organizaciji Gimnastičkog saveza Beograda.

– I prošle godine su postojale prijave roditelja, a par godina ranije mejl jedne nezadovoljne majke, koja se žalila na suđenje, pročitan je javno pred svim učesnicima – kaže majka jedne takmičarke koja je već nekoliko godina učesnica ovog kupa.

Uprkos kontroverzama, ovogodišnji „Jesenji kup“ protekao je bez incidenata, ali sa mnogo pitanja koja će, sudeći po reakcijama roditelja, tek dobiti svoj epilog pred sportskim inspekcijama.