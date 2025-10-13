Slušaj vest

To se dogodilo na Svetskom kupu u američkom Karmelu u malim bazenima, saopštio je Plivački savez Srbije (PSS).

Aćin je u 25-metarskom bazenu rekord oborio sa rezultatom 47,06 sekundi.

Aćin je na Svetskom kupu učestvovao i u trci na 100 metara leđnim stilom, u kojoj je zauzeo deveto mesto sa rezultatom od 51,78 sekundi.

"Čestitamo Nikoli na ovom izvanrednom uspehu! Njegovi nastupi predstavljaju ponos srpskog sporta i snažan podsticaj za sve mlade plivače", piše u saopštenju Plivačkog saveza Srbije.

Ne propustiteOstali sportoviTRIJUMF BELGIJANCA: Vermerš doneo Belgiji svetsko zlato u biciklističkoj trci na makadamu
Florijan Vermerš
Ostali sportoviPOKORIO ČIKAGO: Atletičar iz Ugande Džejkob Kiplimo pobednik maratona u čuvenom gradu
Maraton, Džejkob Kiplino
Ostali sportoviDARIJA KLIŠINA KAO OD MAJKE ROĐENA! Slavna ruska atletičarka pozirala potpuno gola, fotke osvanule na internetu - društvene mreže gore! (FOTO)
Darija Klišina
Ostali sportoviTAKMIČENJE U RITMIČKOJ GIMNASTICI „JESENJI KUP“ PROŠLO U SENCI SUMNJI U REGULARNOST: Roditelji uputili prijavu inspekciji
WhatsApp Image 2025-10-11 at 15.56.38_ec5ec9ac.jpg

Bonus video:

Ibrahimović na bazenu Izvor: Drustvene mreže