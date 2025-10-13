Srpski plivač Nikola Aćin postavio je novi državni rekord na 100 metara slobodnim stilom.
SRBIJA IMA NOVOG REKORDERA! Fantastičan uspeh Nikole Aćina
To se dogodilo na Svetskom kupu u američkom Karmelu u malim bazenima, saopštio je Plivački savez Srbije (PSS).
Aćin je u 25-metarskom bazenu rekord oborio sa rezultatom 47,06 sekundi.
Aćin je na Svetskom kupu učestvovao i u trci na 100 metara leđnim stilom, u kojoj je zauzeo deveto mesto sa rezultatom od 51,78 sekundi.
"Čestitamo Nikoli na ovom izvanrednom uspehu! Njegovi nastupi predstavljaju ponos srpskog sporta i snažan podsticaj za sve mlade plivače", piše u saopštenju Plivačkog saveza Srbije.
