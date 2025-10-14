Slušaj vest

Trener omladinske reprezentacije Srbije u rvanju Dalibor Perović izjavio je da je zadovoljan time što su njegovi rvači osvojili devet medalja na ovogodišnjem Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, za koje smatra da je bilo jedno od najkvalitetnijih izdanja tog takmičenja u istoriji.

"Takmičenje je bilo izuzetno kvalitetno, možda i najjača Balkanijada za mlađe kategorije do sada. U svakoj kategoriji bilo je po dvoje, troje rvača iz svih selekcija, tako da je osim kvaliteta šampionat obeležila i masovnost. Zadovoljni smo rezultatima i onim što su naši takmičari prikazali, iako smo prošle godine osvojili veći broj medalja, ali ovo je bilo neuporedivo kvalitetnije takmičenje", naveo je Perović, preneo je danas Rvački savez Srbije.

Jedino zlato za reprezentaciju Srbije osvojio je Martin Fodor, u konkurenciji do 15 godina.

Srebrne medalje su osvojili David Habi i Adam Horvat u konkurenciji do 15 godina, Balaž Ujhelji, Iringo Đeri i Oršolja Habi u konkurenciji do 17 godina, i Maša Perović u konkurenciji do 20 godina.

Bronze su pripale Mihajlu Steviću i Ivi Dragović u konkurenciji do 15 godina.

Na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji učestvovalo je ukupno 15 zemalja, među kojima su i selekcije Poljske, Izraela i Moldavije.

Omladinskoj reprezentaciji Srbije sad predstoji Svetsko prvenstvo za rvače do 23 godine, koje počinje 20. oktobra u Novom Sadu.

