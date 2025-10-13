Slušaj vest

"Nakon daljeg pregleda posle povrede desnog ramena, Mark Markes je podvrgnut operaciji, koja je dobro prošla u Međunarodnoj bolnici Ruber u Madridu", piše u saopštenju Dukatija.

Markes, koji je već osvojio ovosezonsku titulu prvaka Moto GP šampionata, je povredu ramena zadobio 5. oktobra, kad je pao u prvom krugu trke za Veliku nagradu Indonezije, nakon što ga je vozač Aprilije Marko Beceki izbacio iz ravnoteže.

"Lekari koji su ga pregledali pre sedam dana zaključili su da prelom korakoidnog zgloba i povrede ligamenata ne pokazuju dovoljne znake stabilizacije nakon nedelju dana imobilizacije. Stoga je odlučeno da se nastavi sa hirurškom stabilizacijom i popravkom akromioklavikularnih ligamenata. Mark Markes, koji se već vratio kući, nastaviće oporavak tamo, a njegov napredak će odrediti datum njegovog povratka na takmičenje", dodaje se u saopštenju Dukatija.

1/7 Vidi galeriju Mark Markes Foto: Screenshot, Jure Makovec / AFP / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Sedmostruki svetski šampion u MotoGP-u već je zadobio tešku povredu desnog humerusa na početku sezone 2020.

Propustio je ostatak te sezone zbog nekoliko operacija i trebalo mu je tri sezone da povrati formu. Međutim, Dukati je isključio bilo kakvu vezu između dve povrede.

Markes je već bio objavljen kao nedostupan za naredna dva trkačka vikenda, u Australiji (17-19. oktobra) i Maleziji (24-26. oktobra).