"Povrede su dosta uticale na izbor ekipe, imamo veliki broj igrača koji imaju određene probleme. Međutim, sad su tu neki novi momci, dobiće priliku da se pokažu i odigraju utakmicu sa veoma dobrom ekipom kao što je Slovenija. Pozvao sam neke igrače na koje u budućnosti računam, ali svako ima priliku da izbori svoje mesto i za predstojeće Evropsko prvenstvo", izjavio je Gonzales, a preneo RSS.