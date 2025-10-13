POVREDE KROJILE LISTU: Selektor Gonzales objavio spisak rukometaša za prijateljski meč sa Slovenijom
Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales objavio je spisak igrača za prijateljski meč protiv Slovenije, preneo je danas Rukometni savez Srbije (RSS).U sklopu ove EHF nedelje reprezentacija Srbije odigraće prijateljsku utakmicu protiv selekcije Slovenije 31. oktobra u dvorani Lagator.
Na spisku se nalaze: Golmani: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Miln Bomaštar Leva krila: Nemanja Ilić, Vanja Ilić Desna krila: Darko Đukić, Milija Papović Pivoti: Mijajlo Marsenić, Dragan Pečmalbek, Marko Jevtić Bekovi: Uroš Bozraš, Marko Milosavljević, Milan Jovanović, Marko Tasić, Stefan Dodić, Aljoša Damjanović, Veljko Popović, Uroš Mitrović, Uroš Kojadinović, Jovica Nikolić.
"Povrede su dosta uticale na izbor ekipe, imamo veliki broj igrača koji imaju određene probleme. Međutim, sad su tu neki novi momci, dobiće priliku da se pokažu i odigraju utakmicu sa veoma dobrom ekipom kao što je Slovenija. Pozvao sam neke igrače na koje u budućnosti računam, ali svako ima priliku da izbori svoje mesto i za predstojeće Evropsko prvenstvo", izjavio je Gonzales, a preneo RSS.