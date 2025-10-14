Slušaj vest

Odbojkaši veterani Kosova i Metohije okupili su se u subotu 11.10.2025. godine na četvrtom memorijalnom turniru "Zoran Zoki Simonović", posvećenom prerano preminulom ocu, stricu, prijatelju i drugu.

Memorijalni turnir "Zoran Zoki Simonović" Foto: Memorijal Zoran Zoki Simonović

Zoran Źoki Simonović (57) je bio uspešni igraĉ OK Prištine, isto tako i uspešan odbojkaški sudija. Otac je proslavljenog košarkaša i reprezentativca Srbije Marka Simonovića.

Ovaj četvrti po redu memorialni turnir je odigran u Beogradu i učestvovale su ekipe veterana OK Borac iz Uroševca, OK Partizan iz Lipljana, OK Metohija vina iz Suve reke i OK Priština iz Prištine.

Rezultat nije bio u prvom planu iako su sve četiri ekipe pokazale kvalitet na terenu. U prvom planu je bilo, kao što bi i "Zoki" voleo, okupljanje, druženje i evociranje uspomena na igračke i takmičarske dane nekada uspešnih generacija odbojkaša sa prostora Kosova i Metohije.

Mnogi odbojkaši sa prostora Kosova i Metohije su uspešno nosili dresove ekipa i timova u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji. Jedan od njih je bio i pokojni Nenad Neša Rađenović (41), koji je igrao za OK Partizan iz Lipljana i OK Radnički iz Kragujevca, gde takođe učestvuju veterani sa Kosova i Metohije, uz učešće OK Radničkog iz Kragujevca.

Veterani OK Priština, OK Partizan iz Lipljana, OK Borac iz Uroševaca, OK Metohija vina iz Suve Reke se trude da održe druženje i tradiciju da se ne zaboravi da se dobra odbojka igrala i u Prištini, Lipljanu, Uroševcu, Suvoj Reci, Brezovici, Kosovskoj Mitrovici...

