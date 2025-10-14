Slušaj vest

Predsednik Međunarodne boks asocijacije Umar Kremljev posetio je prestonicu Srbije gde je održao niz sastanaka. Domaćin prvom čoveku svetskog boksa bili su predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin i predsednik Nadzornog odbora BSS Adam Bajramović.

Ovom prilikom Kremljeva je ugostio i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gde su razgovarali o EXPO 2027. i gde je dogovoreno da deo EXPO kampanje budu i mečevi IBA profi, kao i IBA boks bez rukavica, manifestacije čiji su promoteri jedni od najvećih imena svetskog džet seta, od slavne manekenke Naomi Kempbel, preko holivudskih super starova Vila Smita, Marka Valberga, do najvećih imena svetske profi boks scene Tajsona Fjurija, Mani Pakjao, Entoni Džošue…

“U Beogradu je održan sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kako bi se razgovaralo o velikom događaju EXPO 2027. Planirano je da događaj obuhvati i manifetstacije gde će se akteri boriti za titule svetskih šampiona u okviru IBA PRO EXPO šampionata i IBA BARE KNUCKLE (IBA boks bez rukavica). Infrastruktura se trenutno priprema na visokom nivou, i ovo će biti najbolji EXPO do sada, kao i najbolji IBA turniri” – rekao je nakon sastanka predsednik IBA Umar Kremljev.

Specijalizovana svetska izložba EXPO u Beogradu čija je centralna tema "Igra(j) za čovečanstvo" trajaće 93 dana i očekuje se učešće preko 120 zemalja sveta. Od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, Beograd će postati globalno središte ideja i rešenja, sa milionima posetilaca.

“EXPO 2027 će transformisati Beograd, Srbiju, ostavljajući nasleđe u vidu nove infrastrukture, ali i poziciju na svetskoj mapi gradova gde su posetioci iz celog sveta doživeli nešto novo, pozitivno, gostoprimstvo koje će pamtiti ceo život. Beograd će biti mesto rađanja novih prijateljstava, ideja, međuljudskih veza koje će u budućnosti biti nosioci nekog novog vremena i dešavanja na planetarnoj sceni u svim sferama života, posebno u sportu. Zadovoljstvo nam je da ćemo u narednih dve godine biti deo velikog serijala IBA profi mečeva i IBA boksa bez rukavica. Predsednik Vučić i predsednik IBA Kremljev su napravili dogovor. IBA će snositi sve troškove organizacije, na nama je da kao i uvek budemo dobri domaćini i da se radujemo novim sportskim igrama u našoj zemlji i u našoj prestonici koja se gradi i širi munjevito, pretvara se u svetsku metropolu najveću u ovom delu Evrope i regiona. Ponosni smo što nas je IBA prepoznala i izabrala da budemo deo njihovih najvećih događaja čiji su promoteri pripadnici svetskog džet seta što će dodatno uticati da se dobar glas o nama čuje daleko i širom meridijana” – objašnjava Borovčanin.

Sport je odavno ogledalo identiteta nacija i moćno sredstvo kroz koje zemlje oblikuju svoju percepciju o sebi i kako ih drugi doživljavaju.

“Sportska takmičenja su više od puke zabave, to su mesta gde nacije potvrđuju svoje mesto u svetu, opipljivo predstavljaju kulturne vrednosti i podstiču nacionalni ponos. Nacionalni identitet je osećaj nacije kao jedinice, a sport prirodno promoviše jedinstvo i kolektivni ponos i daje šansu za ujedinjenje oko jednog zajedničkog cilja. Srbija je ponosna zemlja sporta i sportskih šampiona, boks je uvek bio deo to miljea i nastavićemo svim snagama uz veliki rad da pišemo lepe strane naše sportske istorije” – zaključio je predsednik BSS Borovčanin.